籲加速《菸害防制法》修法　家長團體要求警示圖文達85%

▲家長團體關注《菸害防制法》修法，圖為抽菸示意圖。（圖／pixabay）

記者呂晏慈／台北報導

立法院衛環委員會上周協商《菸害防制法》修正草案，由於朝野對加熱菸、電子煙管理依舊無共識，召委林為洲宣布爭議條文全數保留。全國家長會長聯盟、董氏基金會等家長團體發布新聞稿痛批，國健署在協商過程中沒有積極捍衛「擴大警示圖文至85%」以及「禁止加味菸」等修法內容，對此感到痛心，呼籲立法院本會期加速通過修法。

由於近年新型菸品猖獗，《菸害防制法》修法期程引發各界關注，衛福部主張全面禁止電子煙、納管加熱菸，但民間團體主張「雙禁」，雙方態度不同。本次修正草案全文共47條，衛環委員會今年5月初審，10月底召集首次黨團協商，但各方對於納管、禁止加熱菸仍持相左意見，上周委員會進行第二次黨團協商，也僅通過4條、保留6條。全案仍須經委員會召委召集協商。

全國家長會長聯盟、董氏基金會等超過30個家長團體上周發出聲明批評，執政黨立委反對修法規範「擴大警示圖文至85%」以及「禁止加味菸」，主導《菸害防制法》修法的國民健康署亦未明確說明兩政策的理由，導致立委不了解其重要性，造成這些重要的條文仍保留而無法通過，全國家長團體及反菸團體難以接受。

該聲明稿指出，全球已有134個國家或地區實施「菸品容器印製警示圖文」，台灣雖在其中，但現行印製面積僅35％，排名全球倒數第四，院版草案只有加大警圖面積而未加入素面包裝，但民進黨立委蔡易餘仍認為目前警圖面積35%已經夠了，加大至85%會不堪入目，民進黨立委蘇巧慧也認為加大至50%就可以了，國健署竟然均未出面解釋，令人匪夷所思。

該聲明稿並指，根據世界衛生組織（WHO）報告，菸草公司刻意在菸品中加入花香、果香等香料（即是「加味菸」），以降低吸菸時的刺激感，增加對消費者的吸引力，尤其對青少年更具誘惑，美國調查也顯示，年輕吸菸者8成以上只使用加味菸品，對比歐盟28個會員國2020年已全面執行「禁止販售所有加味菸品（包含薄荷菸在內）」，美國食品藥物管理局（FDA）已禁止花香、果香、巧克力等加味菸，目前正進一步修法要終止「薄荷」作為菸草加味，預估2023年可通過禁止所有加味菸，以防止年輕人因此開始接觸菸品而上癮。

該聲明稿表示，「擴大警示圖文至85%」及「禁止加味菸」對於青少年健康影響至關重大，立委固然因不了解菸害防制及其嚴重性反對修法，但主管機關責無旁貸應為維護下一代健康做出明確的說明與辯護，看到執政黨立委反對政院版的菸害防制重要條文，凸顯主管機關連黨籍立委都無法有效溝通，甚至在黨團協商時未能克盡職責解釋、堅守菸害防制立場，讓家長團體感到十分痛心，強烈呼籲國健署應積極捍衛《菸害防制法》防制菸害、維護國民健康的立場，立法院應於本會期加速通過修法，以回應民之所欲。