郭董喊話有用？指揮中心不排除買BNT次世代　王必勝曝關鍵考量

記者洪巧藍／台北報導

鴻海創辦人郭台銘接連兩天提出BNT次世代疫苗議題，希望讓自己媽媽接種BNT雙價疫苗，避免更換疫苗品牌風險，但國內目前沒有。指揮中心指揮官王必勝今（21）日受訪重申國內目前僅採購莫德納雙價疫苗原因，但也強調，指揮中心沒有排除購買BNT的次世代疫苗，之後會請BNT來協調，讓未來疫苗計畫更完整。

▲指揮中心指揮官王必勝12/21立院受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

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郭台銘先在19日受訪時批評執政黨購買疫苗時並「沒有把人民的生命做為第一優先」；也提到台灣目前沒有BNT次世代疫苗可打，讓他母親無法接種。接著在20日晚間發文指出，台灣有這麼多的人都是接種BNT疫苗，如果要追加次世代加強劑，為何ㄧ定要增加換疫苗的風險？尤其是針對高風險的族群，為何就是沒辦法繼續選擇BNT？建議指揮中心疫苗藥物採購要更多面向、周全考慮。

王必勝21日出席立法院社福衛環委員會公聽會，會中休息時間受訪表示，莫德納、BNT次世代雙價疫苗，都是mRNA疫苗，效果、副作用比較沒有差異，國際與我國ACIP專家委員會都建議可作為追加劑，不管前面打什麼疫苗。

且莫德納和我國簽合約具有彈性，可以更換次世代疫苗，如果有推出更新的疫苗，也可以換，加上目前莫德納次世代疫苗打氣不佳、存量也多，基於上述原因，目前是只有進莫德納次世代。

▲國內目前有BA.4/BA.5莫德納次世代疫苗可施打。（圖／記者屠惠剛攝）

但王必勝也強調，指揮中心沒有排除購買BNT的次世代疫苗，這個事情也會請BNT來協調，讓未來疫苗計畫更完整。

但請BNT協調是否有相關時間表？王必勝僅說「這個沒辦法去預料」，像是BNT說要設分公司，是不是真的有要來設，代理權有沒有解決？目前國內剩下的次世代疫苗量是否可以打完，要不要增加購買，都還要去整體考量。

王必勝坦言，未來疫苗施打計畫還有很多不確定性，包含明年應該打幾劑、有沒有更新疫苗發展出來、是否有新的變異株等，他也舉例，如果有新的變異株出來，又有新的疫苗，現在的疫苗就沒有用，買一大堆又會放著。這些都是關鍵影響因素，要一併考量，才能決定是否添購次世代疫苗。