身上12萬有少你就知道...酒駕男拒捕嗆警　警清點後「只有這些」

▲高雄酒駕累犯男失控拒捕狂嗆警。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名27歲姚姓小貨車駕駛，昨（20）日深夜23時28分許，在德賢路上被查獲酒後駕車，吹氣酒精濃度值為0.38mg/l，超過法定標準值。在警方準備將他上銬時，情緒失控抗拒逮捕，除了推扯員警想逃離，更聲稱包包內有12萬，嗆警「錢少了你就知道！」警方後續將他強力壓制，偵訊後依妨害公務及公共危險罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

楠梓警分局員警昨晚見姚男駕駛自小貨車違規迴轉，見狀攔下後，發現姚男面有酒容，經詢問，他才坦承晚上19時許有喝保力達。警方執行酒測後，發現酒測值超過法定標準值，準備將他逮捕上銬時，姚男開始拒不配合。

▲身上錢有少你就知道！酒駕累犯男失控拒捕狂嗆警。（圖／記者賴文萱翻攝）

姚男一度情緒失控，假藉要回車上拿東西，拉扯警方疑似有想脫逃的跡象。警方後續強力壓制，但姚男在拒捕過程已造成員警手腳擦挫傷。

他在遭警方壓制上銬後，還不死心，向路邊民眾大喊包包內有新台幣12萬元，猛嗆員警「如果錢少了，你就知道！」員警則當面清點包包內財物，結果僅有8000元，秒打臉姚男謊言。

姚男被帶返所情緒穩定及酒醒後，才向警方道歉，悔悟不該亂說話及不應該喝酒又開車。據了解，這次已是姚男第三次酒駕，更是10年內第2次酒駕，警詢後將他依妨害公務及公共危險罪移送橋頭地檢署偵辦。