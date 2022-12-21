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父子拒酒測譙警吞罰單　22萬耍賴不繳！南港5千萬豪宅險遭查封

記者黃宥寧／台北報導

擁財富密碼？家住淡水區李姓男子騎機車載父，拒絕酒測更破口狂罵警「不是警察你早就死了、帶槍流氓」等，2人各遭判刑，李男更吞18萬拒測罰單；由於李男未繳罰單及其他違規罰單，共積欠22萬8653元，遭移送士林分署執行。分署正苦惱錢恐追不回來，近日卻發現李男名下新增5千萬多房產，前往查封，李男秒託友人當場繳5萬並請求分期。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北市淡水區李姓男子騎乘機車載父親，拒酒測並恐嚇警，因積欠18萬拒測罰單等遭移送。（圖／記者黃宥寧翻攝）

今年1月15日凌晨1時許，44歲李男騎車載父行經淡水區英專路時遇警攔檢，父子不滿被攔檢並拒絕酒測，接下來更出言恐嚇員警「你絕對有報應、X你X、你如果不是警察你早就死了」、「警察你還會怕，你帶槍流氓耶」等，雙雙被起訴，士院審酌李男無業、李父從事水電工，依共同犯恐嚇危害安全罪處李男拘役50日、李父拘役30日，均可易科罰金。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲李姓父子拒酒測並對警辱罵。（圖／記者黃宥寧翻攝）

李男拒酒測，挨罰18萬元及其他罰單共計22萬8653元，因逾期未繳，被新北市政府交通事件裁決處等移送士林分署執行，正當分署感到頭痛，認為追不回這筆錢，近日卻發現李男名下突多1筆南港區東新街豪宅，且市價高達5千多萬，雖設有高額抵押權，分署在本月20日派員前往。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲無業李男今年於南港區精華地段購入5千多萬豪宅，卻不繳納20多萬罰單。（圖／記者黃宥寧翻攝）

分署人員到達張貼封條，發現李姓父子未實際住該處，應門則是李男的男性友人，友人致電李男，轉告現場狀況，他才驚覺房子要被查封，立刻託友人繳納5萬元並請求分期繳納，分署也答應，最後友人更拍胸脯說，「放心啦！他會繳。」

士林分署強調，近來酒（毒）駕事件仍頻傳，造成許多無辜民眾傷亡及家庭破碎，分署將強力執行罰鍰決心，不會侷限在專案執行期間，一次專案結束，將是另一次再精進強力執行作為開始，同時也呼籲，滯欠罰鍰義務人切勿規避繳納義務，應儘速到場繳納或提出清償辦法，如確有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申辦分期繳納。

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