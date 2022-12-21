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快訊／北部雨來了　今晚探8℃「會冷很久」

（圖／翻攝彭啟明臉書）

▲北部飄雨了。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

這波一路冷到周日聖誕節！中央氣象局觀測，今天（21日）早上近8時起，台北、板橋開始下雨。天氣風險公司總經理彭啟明在臉書說，北部開始飄雨，這波先濕，傍晚轉乾降溫。天氣風險天氣分析師吳聖宇提醒，今晚、周四清晨中部以北、東北部部分空曠地區有機會降到8-10度。

吳聖宇指出，今天有新一波冷空氣要影響台灣，冷空氣前緣有些水氣會先行通過台灣附近，因此白天在苗栗以北、東半部的宜花東等地方，會有局部降雨的機會，雨勢並不大。

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▼氣象局觀測，今早7時50分，台北、板橋都下雨。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇說，這些水氣通過很快，傍晚到入夜就會離開，北部、東半部天氣將恢復穩定，多雲到晴；至於台中以南則不受影響，依然是以穩定的天氣為主。

吳聖宇分析，溫度方面，由於雲量增多加上降雨過後冷空氣移入，溫度會下降轉冷，感受上來說北台灣會比較明顯，預估北部、東北部今天白天高溫會降到17-20度間，比周二下降了有3-5度；中部以及花蓮高溫20-23度，比周二略降1-2度；南部及台東就不太受到影響，高溫仍有24-26度。

▼最新雷達回波圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳聖宇表示，今晚到周四清晨搭配上雲量減少後的輻射冷卻作用，低溫情況就會顯現出來，中部、北部、東北部低溫預報在10-12度間，部分空曠地區有機會降到8-10度左右，偏低溫出現的範圍應該會比今晨擴大許多；南部及花東地區低溫預報在14-16度，部分空曠地區有機會降到12度上下。

吳聖宇指出，周四開始到周日由於乾冷空氣持續南下，各地都將維持乾冷的天氣型態，大部分地方都會有陽光，只有花東、恆春半島一帶雲量會比較多，仍可能有些零星的飄雨機會。

吳聖宇說，北部、東北部受到冷空氣直接影響，未來幾天白天高溫預估會一直被壓制在偏涼冷程度，甚至在周五、周六白天都只有13-15度；夜間加上輻射冷卻作用，一直到下周一清晨前，在北台灣空曠地區都有可能出現7-9度低溫，可說是一整天都偏冷，周日白天溫度才會稍上升，下周一回溫情況就比較明顯。

吳聖宇分析，中部、南部還有花東地區白天高溫就比較有上升空間，仍有機會來到20度上下；夜晚到清晨同樣受到輻射冷卻作用，中部空曠地區也會有機會降到8-10度，南部及花東的空曠地區也可能接近10度上下，呈現日夜溫差變化很大的型態。

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