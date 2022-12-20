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大潤發聖誕跨年4天「滿2千送9折券」　全支付最高享15.5%回饋

▲▼大潤發為春節暖身，限定4天單筆消費滿2千元，送9折現金券。（圖／業者提供）

▲大潤發為春節暖身，限定4天單筆消費滿2千元，送9折現金券。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

迎來疫情解封後的第一個春節，大潤發為搶攻商機推出暖身優惠，聖誕節12/24~12/25、跨年12/31~2023/1/1，連續兩個週末共4天，單日單筆消費滿2千元就送9折現金抵用券，單筆消費最高回饋5千元現金抵用券；此外全支付自12/21起也能於旗下21家門市使用，消費滿千送全點100點，最高可享15.5%回饋。

看好年節購物需求，大潤發於12/24~12/25、12/31~1/1推出單日單筆消費滿2千元(含)，就送9折現金抵用券，每人每卡各限領1次，單筆消費最高回饋5千元現金抵用。同時與全支付結合集團資源，12/21起大潤發20間門市及1間鮮食集，全面開放使用全支付。

為歡慶上市，12/21~1/17 使用全支付付款，單筆消費滿千送全點100點，等同於100元，每一帳號限享一次優惠，數量有限，贈完為止，期望擴大連鎖量販通路的使用場域，讓消費者購物方便，也再衝一波全支付新註冊用戶數，達到一加一大於二的加乘效應。

▲▼大潤發為春節暖身，限定4天單筆消費滿2千元，送9折現金券。（圖／業者提供）

▲活動期間使用全支付在大潤發消費，最高可享15.5%回饋。（圖／業者提供）

業者也教消費者聰明省荷包，活動期間使用全支付在大潤發消費，最高可享15.5%回饋！以活動限定日4天來看，單筆消費2千元可獲得9折券，相當於省下200元(10%優惠)；而使用全支付則能回饋全點100點，等於100元(5%優惠)，若同時為大潤發會員，滿200元送1點發幣，等於再送10點發幣，等同於10元(0.5%優惠)，合併上述優惠最高可享15.5%回饋，如有購買指定年菜、酒類、冷凍海鮮等，還可依不同優惠門檻，領取額外的現金抵用券。

大潤發表示，這是疫情解封後的第一個春節，預估消費者將安排出門踏青或者探訪親友，因此禮盒的需求也將增加，禮盒整體業績預估可成長15%。其中又以餅乾禮盒最受歡迎，加上因健康意識抬頭，堅果類、海苔類禮盒近年成長較高，而單價高的精華飲品禮盒也是相當受青睞。而為了增加各種價位禮盒，今年新增中高價的肉乾禮盒，以及200~300元入門價的餅乾禮盒，滿足消費者需求。

針對酒類禮盒，則祭出抽獎送好禮與滿額贈現金抵用券優惠，12/22~1/23會員於全館酒類商品消費單筆滿999元，即可獲得抽獎機會，幸運者可把999純金壹台兩，相當於市價69,700元的大禮帶回家。同時購買威士忌、白蘭地 Whisky & Brandy，單筆消費滿2千元送150元現金抵用券，每卡每日活動期間限領5張；購買清酒、梅酒單筆滿999元，送100元現金抵用券，每卡每日活動期間限領5張。（＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。）

▲▼大潤發為春節暖身，限定4天單筆消費滿2千元，送9折現金券。（圖／業者提供）

▲送長輩的禮盒也有折扣。（圖／業者提供）

至於送長輩，也推薦芳茲日月養生滴雞精禮盒50ml*6入，原價1,380元，特價1,199元，還將陸續推出經典不敗的77品味經典綜合禮盒、新東陽京饗宴禮盒等選擇，超值優惠200元起跳。

另外，量販超市家樂福近期公開年節相關商品，搭上2022最夯動畫《SPY×FAMILY 間諜家家酒》熱潮，結合「國民女兒」安妮亞最愛的花生，從花生醬、花生捲心酥、花生包、快車肉乾、炸全雞都一應俱全。

▲家樂福搭上《SPY×FAMILY 間諜家家酒》熱潮，推出年節相關商品。

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