全聯聯名蔡依林翻糖蛋糕！4款「怪美的」巧克力甜點只賣50天

▲全聯與蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，推出4款「怪美的」巧克力甜點。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

巧克力控手刀衝！全聯甜點品牌We Sweet與天后蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌「皇后陛下Your Majesty」聯名合作，即日起至2023年2/2推出4款巧克力聯名甜點，並加入「UGLY BEAUTY」怪美的概念，呼應巧克力的苦與甜，期間限定只賣50天。

全聯每年年皆推出巧克力季，今年首波推出常銷巧克力甜點、麵包，業績已達550萬元，第二波則端出期間限定的「皇后陛下Your Majesty」聯名甜點助攻，來自藝人蔡依林和友人於2015年創立的翻糖蛋糕品牌，提供蛋糕客制化服務，並由蔡依林擔任品牌創意總監。

由於蔡依林製作翻糖蛋糕的功力媲美專業甜點師，於業界及粉絲圈眾所皆知，她也持續於翻糖蛋糕及甜點上精進技藝，鑽研學習各種進階的製作技巧，而此次「皇后陛下Your Majesty」更是首度與通路合作，讓粉絲們免排隊、免預定，只要到全聯就能品嚐由Jolin監製「怪美的」巧克力甜點。

除了加入「UGLY BEAUTY」怪美的概念，呼應巧克力的苦與甜，更升級原料，使用全球最高標準的比利時巧克力，來自可可追溯巧克力計畫的原料，特別之處在於靠近可可農民的種植地成立在地「收成發酵中心」。由可可發酵專家監測發酵過程，不斷進行修正，確保提供可可愛好者品質穩定的美味巧克力外，可可農民加入計畫還可獲得每公斤歐元10分的回饋(約等於新台幣4元)，增加農民更多收入，同時也創造高品質巧克力成就農民與消費者雙贏價值。

▲「巧克力長條蛋糕」。（圖／業者提供）

全聯X皇后陛下Your Majesty聯名甜點，即日起至2023/2/2推出4款新品，售價109元~169元，其中「巧克力長條蛋糕」以蓬鬆細緻的巧克力戚風蛋糕，夾以比利時貝可拉艾瑪黑巧克力55%製成的巧克力甘納許，搭配滑順巧克力奶油，苦中帶甜的細緻香醇，令人一口就愛上。

▲「巧克力千層捲」以52°C熟成秘融成可可奶油慕斯，裹上濃黑可可脆酷粒。（圖／業者提供）

「巧克力千層捲」可說是比利時巧克力雙料靈魂，使用比利時百年巧克力，以52°C熟成秘融成可可奶油慕斯，裹上濃黑可可脆酷粒，再使用匠人職作的可可薄餅皮，口感柔嫩絲滑。

▲「巧克力慕斯蛋糕」。（圖／業者提供）

「巧克力慕斯蛋糕」則是經典而雋永的風味，同樣特選比利時巧克力，夾層拌入杏仁脆餅與柔嫩布蕾增加層次與口感，上層撒著可可及糖粉，交織於名為巧克力的極品饗宴。

▲「巧克力布蕾盒」底層以70%的巧克力製成布蕾。（圖／業者提供）

「巧克力布蕾盒」底層以70%的巧克力製成布蕾，中間填上細緻綿密的鮮奶油，再堆層著法式傳統巧克力蛋糕，最上層則灑上厚防潮可可粉，細緻的苦甜最讓人回味。

巧克力控有福的不只這些！全家便利商店近來也推出巧克力季，一口氣網羅「9款巧克力烘焙點心」，特意嚴選法國、比利時等巧克力入料，推出罪惡爆餡巧克力泡芙、千層蛋糕、流心熔岩蛋糕等選擇，加碼還有超狂鹹食新吃法「可可燒烤牛肉堡」等，其中有4款甜點還可享買中杯以上咖啡下殺半價吃優惠。

▲超商網羅9款巧克力烘焙甜點。（圖／業者提供）

而人氣速食肯德基自即日起至2/20，更與知名品牌HERSHEY’S合作，推出「濃醇金燦可可蛋撻」、「濃醇可可摩卡」，其中可可蛋撻以肯德基經典手工捏製163層酥脆葡式蛋撻殼，奶蛋內餡包裹可可，淋上HERSHEY’S濃郁可可醬，再撒上酥脆黑巧可可杏仁酥餅，以金色砂糖妝點。「濃醇可可摩卡」則是由義大利精品咖啡LAVAZZA咖啡豆製作而成的香醇拿鐵，加入經典HERSHEY’S巧克力醬。

▲肯德基與知名品牌HERSHEY’S合作，推出「濃醇金燦可可蛋撻」、「濃醇可可摩卡」。（圖／記者林育綾攝）

你可能也想看

肯德基推聖誕巨大桶！新品奶香炸雞、可可蛋撻、吉拿棒限定開賣

搶吃爆餡泡芙！超商最新「9款巧克力甜點」來了 還有可可牛肉堡