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達美樂連續4天超殺優惠！外帶大披薩199元　8種口味任選

▲▼達美樂連續4天外帶大披薩199元。（圖／業者提供）

▲達美樂連續4天外帶大披薩199元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣達美樂即日起推出連續4天的感恩酬賓回饋活動，12/19~12/22期間全台181家門市，外帶大披薩一個只要199元，共有8種口味可以選擇，期望為消費者提供小確幸，慰勞過去一年疫情加上通膨的辛苦。

▲▼達美樂連續4天外帶大披薩199元。（圖／業者提供）

▲達美樂12/19~12/22期間全台181家門市，連續4天外帶大披薩199元。（圖／業者提供）

達美樂行銷公關部表示，過去一年因為疫情加上通膨的關係，各行各業都辛苦了，為感謝所有消費者的支持，達美樂提供小確幸，讓大家都補補元氣，揮別2022展望2023。

▲▼達美樂連續4天外帶大披薩199元。（圖／業者提供）

▲大披薩為12吋，8種口味可任選，包括夏威夷、超值四喜等。（圖／業者提供）

12/19~12/22期間，全台門市指定外帶大披薩只要199元，8種口味可任選，包括：夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、皇家白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷。業者也提醒，該優惠不可與其他優惠折扣併用，若換購加價系列餅皮或額外加配料、起司需另付費。

另外，人氣速食必勝客至12月29日前，也在PK雙饗卡APP推平日限定「買1送1」好康，只要買松露牛肝菌干貝起司紙包飯或粉紅醬海鮮起司紙包飯，直接免費再吃夏威夷獨享比薩1份。

▲必勝客APP限時「買1送1」好康。（圖／業者提供）

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