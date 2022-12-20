交部強行公告公司化子法草案　台鐵工會怒了「擬春節罷工停駛」

▲台鐵春節再度面臨停駛危機。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵113年將公司化，子法今年底將全面出爐，不滿交通部未納工會意見，強行預告「執行台鐵公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，台鐵工會痛批「鴨霸」、「把工會當塑膠」，12月27日將召開擴大常務會議研商罷工投票，不排除春節罷工停駛。

交通部近日公告「執行台灣鐵路股份有限公司營業所需鐵路基礎設施及車輛之建設重置購置維修經費辦法」草案，預告期7天，讓台鐵工會無法接受。

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台鐵工會表示，此次公告草案，事涉軌道路線維護及列車維修，與台鐵鐵路安全與永續經營關係密切，原本12月15日，工會方與台鐵局針對草案內容討論協商完畢，然而公告內容，交通部卻不採納工會的意見並強行公告。

工會不滿指出，行政院責成交通部，子法協商必須充分與工會溝通達成共識，始能定案，但交通部以平行時空方式，自行召開推動會報確立子法內容，讓台鐵局與工會的協商，僅成為程序上的點綴，至於協商內容更只侷限交通部參考而已，最後依交通部喜好再決定是否配合修正。這種不尊重台鐵局與工會，看做奴才與塑膠的心態，不是鴨霸是什麼？

台鐵工會怒嗆，交通部要當工會是塑膠也可以，工會就硬起來，讓交通部看看，甚麼叫強化塑膠！12月27日工會將召開擴大常務會議，研商子法訂定交通部強行公告，以及不履行原尊重並承諾工會的事項，進行討論並研商抗爭行動，這一切動作，除了確保台鐵永續發展，也為了未來全台民眾鐵路安全，並要求交通部停止慣有的霸道態度與行徑。

台灣鐵路工會秘書吳長智表示，根據公司化母法訂定，台鐵未來車輛保養經費要由交通部編列，但交通部推動堅持分級距，只有編列預算支應第三、四級保養，且未納入工會意見就直接公告交通部版本，既然交通部把工會當作塑膠，為台鐵永續經營，工會將隨時啟動陳抗，12月27日擴大常務會議將討論發起罷工投票，不排除春節罷工停駛「回家吃團圓飯」。