還有位！春節前「兩岸航班訂位率達6成」　浦東返台單程票3萬元

▲春節前浦東－台北單程機票約2萬元以上。（圖／CFP）

記者李宜秦／台北報導

明年春節有10天連假，受疫情影響，兩岸航班票價較高，交通部民航局表示，返台航班除1月12、13、14、17日訂位較滿外，其餘尚有空位，平均訂位率約3到6成。以浦東返台航班經濟艙單程機票為例，國籍航空公司於官網春節前提供約2至3萬經濟艙票價，陸籍航空公司約3萬元票價。

民航局表示，截至目前，春節前多數返台航班仍有空位，但受限陸方因防疫考量，對北京、上海浦東及廈門等航點仍有航班限制，建議民眾及早規劃行程。

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民航局指出，今年陸方基於防疫與機場能量考量，對北京、浦東、廈門等航點均嚴格控管航班，例如台灣出發至浦東載客航班限制每週7班，雖可依需求加開單向由浦東往桃園航班，但此舉亦導致民眾無法順利買到來回程機票，確實不利行程安排。

此外，疫情持續近三年、各國均曾採取邊境管制措施影響，航空市場已有結構性變化，票價亦相應做出調整，兩岸航班票價亦較以往有若干變動。

以浦東返台航班經濟艙單程機票為例，根據民航局訪查，國籍航空公司於官網春節前提供約2至3萬經濟艙票價，陸籍航空公司約3萬元票價，建議民眾於購票前可比較相關機票價格再購買。