　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

貨車按喇叭嚇到！騎士怨「你很惡霸」　2人當街開打互告傷害

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區發生一起行車糾紛，董姓騎士停等紅燈時，突然遭後方貨車駕駛猛按喇叭聲嚇到，董男抱怨「你很惡霸」，引起貨車駕駛不滿，兩人就停在路口旁理論，隨後演變成當街互毆，現在雙方都要互告對方傷害。

▲貨車猛按喇叭！騎士怨「你很惡霸」 2人當街狂歐互告傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲董姓騎士在加油站旁等張姓駕駛理論。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在20日中午12點多，一名57歲董姓騎士行經前鎮區保泰路，正在停等紅燈時，後方的張姓貨車駕駛突然鳴按喇叭，董男當場被嚇到，大吼對方「你很惡你很霸」。張姓駕駛感到不滿，對嗆董男：「你去那邊等我(加油站旁)」，意思要路邊理論。

▲路人直擊，董男和張男當街互毆，下秒張男就上貨車離去。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲路人直擊，董男和張男當街互毆，下秒張男就上貨車離去。（圖／翻攝自記者爆料網）

待號誌燈轉綠後，董男真的騎到加油站旁等張男，張男發現董男在等他，就違規將貨車行駛到加油站旁，隨後下車理論。兩人越溝通，場面越火爆，就有路人直擊，兩人當街扭打互毆，隨後張男就駕駛貨車離去。

受傷的董男越想越不爽，下午1點40分跑到瑞隆派出所報案，指稱過程中造成他臉頰受傷、手機掉到地上，並表示要對張男提告。

▲貨車猛按喇叭！騎士怨「你很惡霸」 2人當街狂歐互告傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲ 2人當街互毆，現在要互告傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，全案依規定受理，並已通知張姓自小貨車司機到案說明，全案詢後依強制、傷害及毀損罪移請高雄地檢署偵辦。另張姓駕駛貨車違停於該路口，影響用路人通行，依道路交通管理處罰條例予以舉發，處新臺幣600元至1200元罰鍰。而張男事後也到醫院驗傷，表示也要對董男提告傷害。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
辱女星「偷吃別人老公」　蘿莉塔挨告200萬！出庭喊冤
鴿子茶飲開幕！　22分店「百杯手搖飲」16天免費喝
好友過世5天　色男登門性侵她女兒
廖老大前加盟主成立鴿子茶飲！　22苦主「4點控告」曝
父植物人母嬤雙亡　小兄妹剩311元！企業家出手了
快訊／全台最大軒禾合作社倒閉！負責人神隱
快訊／中華郵政明調升存款利率！最高調幅曝
網紅硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力神盃　球迷氣瘋
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

8酒駕犯拒繳罰款　桃園分署展魄力查封房屋...共同持有也不放過

辱女星「偷吃別人老公」　蘿莉塔挨告200萬...出庭喊冤：親身經歷

澎湖安良廟宇虎爺發財金被偷1萬元　「別村來的」村民激憤誓逮賊

好友過世5天…色男登門性侵她女兒！白目躲棉被裡被逮

男大生攀干卓萬山墜70米山坡！搜救隊頂-4℃低溫救援

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉！負責人神隱　農糧署副署長證實了

父植物人母嬤雙亡...小兄妹剩311元　「10萬捐款湧入」暫住鄰居家

貨車按喇叭嚇到！騎士怨「你很惡霸」　2人當街開打互告傷害

快訊／鍾東錦競選幹部爆涉賄！苗檢今提「當選無效」之訴

屏檢對16當選人提當選無效之訴　縣議員、鄉長、鄉代、村長都有

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

8酒駕犯拒繳罰款　桃園分署展魄力查封房屋...共同持有也不放過

辱女星「偷吃別人老公」　蘿莉塔挨告200萬...出庭喊冤：親身經歷

澎湖安良廟宇虎爺發財金被偷1萬元　「別村來的」村民激憤誓逮賊

好友過世5天…色男登門性侵她女兒！白目躲棉被裡被逮

男大生攀干卓萬山墜70米山坡！搜救隊頂-4℃低溫救援

全台最大軒禾合作社驚傳倒閉！負責人神隱　農糧署副署長證實了

父植物人母嬤雙亡...小兄妹剩311元　「10萬捐款湧入」暫住鄰居家

貨車按喇叭嚇到！騎士怨「你很惡霸」　2人當街開打互告傷害

快訊／鍾東錦競選幹部爆涉賄！苗檢今提「當選無效」之訴

屏檢對16當選人提當選無效之訴　縣議員、鄉長、鄉代、村長都有

8酒駕犯拒繳罰款　桃園分署展魄力查封房屋...共同持有也不放過

《角頭》影集開拍「龍劭華、小鬼有望回歸？」　王陽明賣關子：有驚喜

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

小美人魚紅髮、大氣女團長直髮，2023「最新髮型範本」一次看

佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

THE聯盟2023年升級服務網絡　更多2.3萬箱新型節能船投入北歐線

金管會續盯國泰蔡家「產金分離」　將要求提說明

Jessica泳裝造型性感曲線畢露　搭卡地亞手環洩富千金氣息

男人「性慾較低」死亡風險變2倍　日研究曝可能與這原因有關

鴿子茶飲開幕！22分店「百杯手搖飲」明起一連16天免費喝

桃園妹騎車買腸粉擋路！　網看24秒香香片選擇原諒

社會熱門新聞

即／台中排骨麵老店大火　黑煙狂竄

獨／天冷取暖釀悲！父母壓死1個月大嬰

獨／薪水全押阿根廷奪冠！他捧回34萬

網紅護理師槓上四叉貓　突PO文道歉

即／鍾東錦競選幹部爆涉賄！苗檢今提當選無效之訴

多人性愛趴主揪下藥勒索　慘男險喪命

即／基隆警局保安隊遭搜索！1線3星警員被帶走

台中50年排骨麵燒光！他專程來吃傻眼撲空

陽光警性侵22名少年　疑遭女友劈腿大變

確診貧婦帶腦癌兒「薄被睡陽台」怕傳給中風夫

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

國1南下27.8公里3車擦撞　1小客車翻覆

頂樓遭掛民進黨旗　檢聲明反擊

更多熱門

相關新聞

烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

位於金門的烏坵鄉一個月以來，因風浪太大，導致船隻無法順利進出，島上的食物與藥物也無從補給，居民希望政府能協助解決烏坵鄉的交通、補給問題，讓民眾能享有正常的生活。

2正妹加入高雄小內閣！3局處首長換人

2正妹加入高雄小內閣！3局處首長換人

夫欠22萬罰鍰！千萬房產被查封　妻淚求月還6千

夫欠22萬罰鍰！千萬房產被查封　妻淚求月還6千

即／台61大貨車頭陷火海　駕駛驚險及時逃出

即／台61大貨車頭陷火海　駕駛驚險及時逃出

跨年名單出爐！周興哲+八三夭現身台中

跨年名單出爐！周興哲+八三夭現身台中

關鍵字：

高雄前鎮分局行車糾紛影音

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面