貨車按喇叭嚇到！騎士怨「你很惡霸」　2人當街開打互告傷害

記者許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區發生一起行車糾紛，董姓騎士停等紅燈時，突然遭後方貨車駕駛猛按喇叭聲嚇到，董男抱怨「你很惡霸」，引起貨車駕駛不滿，兩人就停在路口旁理論，隨後演變成當街互毆，現在雙方都要互告對方傷害。

▲董姓騎士在加油站旁等張姓駕駛理論。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在20日中午12點多，一名57歲董姓騎士行經前鎮區保泰路，正在停等紅燈時，後方的張姓貨車駕駛突然鳴按喇叭，董男當場被嚇到，大吼對方「你很惡你很霸」。張姓駕駛感到不滿，對嗆董男：「你去那邊等我(加油站旁)」，意思要路邊理論。

▲路人直擊，董男和張男當街互毆，下秒張男就上貨車離去。（圖／翻攝自記者爆料網）

待號誌燈轉綠後，董男真的騎到加油站旁等張男，張男發現董男在等他，就違規將貨車行駛到加油站旁，隨後下車理論。兩人越溝通，場面越火爆，就有路人直擊，兩人當街扭打互毆，隨後張男就駕駛貨車離去。

受傷的董男越想越不爽，下午1點40分跑到瑞隆派出所報案，指稱過程中造成他臉頰受傷、手機掉到地上，並表示要對張男提告。

▲ 2人當街互毆，現在要互告傷害。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，全案依規定受理，並已通知張姓自小貨車司機到案說明，全案詢後依強制、傷害及毀損罪移請高雄地檢署偵辦。另張姓駕駛貨車違停於該路口，影響用路人通行，依道路交通管理處罰條例予以舉發，處新臺幣600元至1200元罰鍰。而張男事後也到醫院驗傷，表示也要對董男提告傷害。