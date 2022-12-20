風浪太大！金門烏坵鄉交通中斷1個月　食物、藥物得不到補給

記者林名揚、翁子皓／金門報導

位於金門的烏坵鄉一個月以來，因風浪太大，導致船隻無法順利進出，島上的食物與藥物也無從補給，居民希望政府能協助解決烏坵鄉的交通、補給問題，讓民眾能享有正常的生活。

▲金門烏坵鄉因風浪太大，導致無船可搭，食物、藥物與日常用品也得不到補給。（圖／記者林名揚翻攝）

位於金門的烏坵鄉是中華民國面積最小、人口最少的鄉，距離金門本島也十分遙遠，足足有72海浬，也沒有經常性的交通工具，日常交通與補給，仰賴軍方每15天1航次的軍租交通船金門快輪，因此有「離島中的離島」之稱。

然而這一個月以來，因受東北季風影響，烏坵附近海域風浪過大，導致金門快輪未達適航標準，因此自11月26日起至今，沒有船隻進出烏坵，而島上的軍人與民眾，也被困在烏坵鄉，無法前往其他地方。

此外，由於船運的中斷，也導致島上的物資得不到補給，居民即將吃完島上的食物，而慢性病患者也拿不到藥物，居民盼望政府能改善烏坵鄉的交通與補給，讓居民能安心的生活下去。

烏坵鄉代表副主席陳興德指出，金門、馬祖、澎湖等離島解除戰地政務後，開始有民航機、客輪進駐，交通獲得極大的改善，但烏坵鄉因「要塞地帶堡壘法」，只有每個月一班的金門快輪可以搭，生活極其不辨便，還會因風浪過大，導致交通、補給中斷，他感慨的說，如果政府不打算照顧烏坵鄉鄉民，還不如給大陸管理，居民的日子可能還過得比較好。