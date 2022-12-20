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李忠庭遭爆曾嗆「當立委就是要賺錢」　林穎孟：當議員常自掏腰包

台北市議員林穎孟曝高虹安想獲不起訴「有3點要證明」。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟）

▲林穎孟表示，對「當立委就是要賺錢」這句話很困惑，認為「從政，本來就不是來賺錢的」。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安深陷詐領助理費風暴，據週刊報導，前任行政主任黃惠玟曾質疑過辦公室公積金使用，卻遭高虹安李忠庭嗆「哪有當立委賠錢的，當立委就是要賺錢」。對此，台北市議員林穎孟20日在臉書表示，對於「當立委就是要賺錢」這句話非常困惑，她指出做為議員常要自掏腰包，「自己就是公積金，不可能要助理上繳」，也認為「從政，本來就不是來賺錢的」。

林穎孟表示，今日看到新聞報導，立院每年編列預算給每位立委，包括「助理費」及「辦公事務費」，依規定立委每月可請領項目金額，包括電話費1.2萬元、文具郵票費1.5萬元、油料費每人每月600公升，服務處租金補助2萬元、辦公事務費約1萬5000元，總額約8萬元，款項由立院總務處直接匯至立委本人或指定帳戶，不須實報實銷。

她指出，對比立法院對議員的補助，議會編列地方議員的辦公室運作預算，則只有每月實報實銷才會匯入議員帳戶的「為民服務費」2萬元以內，而議員服務處租金、水電、送給地方的物資、年節抽獎品等開銷，往往超過2萬，這還不包含助理尾牙、日常開銷等。

因此，林穎孟認為，做為議員，一定都會自掏腰包，「我以為當民代，自掏腰包這種事情天經地義」，她舉例，比方她的服務處5萬元，用為民服務費2萬元支付不夠，剩下3萬及水電費當然是自己出，其他助理公務花費、開會吃飯等，也都是直接找她，強調「我本人就是公積金，不可能要助理上繳」。她表示，「我一直以為，從政，本來就不是來賺錢的」，聽到「當立委就是要賺錢」，這句話給她很大的問號。

此文一出也有網友在底下留言力挺，「要賺錢當什麼立委」、「要賺錢也不該走違法貪污的路線！」 

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