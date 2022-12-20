還原電腦追高虹安密帳　李忠庭遭爆曾嗆：哪有當立委賠錢的

▲檢調懷疑高虹安涉詐立委助理費金額可能超過60萬元。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦高虹安涉詐立委助理費案，發現除前任行政主任黃惠玟外，接手的男友李忠庭、現任主任黃鈴惠都沒有助理上繳公積金的帳本，辦案人員懷疑公積金總額比原先外傳的60萬元還多，專案小組正還原上周在國會辦公室查扣到的相關電腦硬碟紀錄，以了解辦公室助理費實際收支情形。

據了解，黃惠玟在2020年2月到12月任職高虹安行政主任期間，詳細將助理們的薪資收入，以及應上繳金額列冊作帳，其中有部分助理因未按時上繳，還會被累計「應收款項」達數萬元之譜，光從帳面上來看，會像是該名助理當月做白工，黃惠玟因對此作法感到疑慮，在12月1日接受檢調約談時，還曾因壓力過大而落淚。

根據週刊報導，立法院會按月提供高虹安辦公事務費，直接匯入她指定的帳戶，但該帳戶金流幾乎只進不出，辦公室的開銷是用浮報助理薪酬來維持運作，黃惠玟曾質疑質疑過辦公室公積金使用意見，卻遭李忠庭用台語嗆「哪有當立委賠錢的，當立委就是要賺錢」；不過據了解，高、李在15日遭約談時，對相關指控都全盤否認。

▲高虹安男友李忠庭否認不法。（資料照／記者劉昌松攝）

由於黃惠玟在2020年12月離開高虹安辦公室後，相關公積金運作曾短暫交由理工出身的李忠庭接手2、3個月，幾乎沒有作帳，之後才由現任行政主任黃鈴惠辦理，辦案人員懷，高虹安涉嫌詐領助理浮報薪資，可能超過黃惠玟帳上的60萬元，正積極還原相關電磁紀錄，釐清案情。

對於週刊媒體接連報導高虹安涉貪相關案情，台北地檢署20日再次發布聲明回應如下：（一）本署偵辦案件向來嚴守「偵查不公開」相關規定，報導內容提及之案件細節，並非本署同仁透露，對於內容是否真實，無從評論。（二）本署偵辦該案，不受近期媒體報導影響，檢察官仍會持續依照既定步驟，依法偵辦。