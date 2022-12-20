王滬寧代表習近平向峰會致賀信　「堅持一中、九二共識、促經濟」

▲ 兩岸企業家峰會陸方秘書長林軍在開幕式上宣讀王滬寧致年會的賀信。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／廈門報導

2022兩岸企業家峰會年會今（20）日在福建廈門，疫情三年以來首次以實體方式進行。中共中央政治局常委王滬寧代表中共中央、中共總書記習近平致賀信，內容堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂。，同時堅持促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展。

本次活動由兩岸企業家峰會灣方面理事長陳瑞隆主持，致詞嘉賓依序是兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、大陸方面理事長郭金龍、大陸國台辦副主任潘賢掌、福建省委書記周祖翼。

大會一開始，兩岸企業家峰會陸方秘書長林軍在開幕式上宣讀王滬寧致年會的賀信。王滬寧表示，兩岸企業家峰會成立以來，始終致力於促進兩岸企業界交流合作，積極開展產業對接，推動重大項目落地，為促進兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展、維護台海和平穩定作出重要貢獻，成為最有影響力的兩岸經濟交流合作平台。

王滬寧表示，今年十月中共召開二十大，將全面貫徹二十大精神，全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持「一中原則」和「九二共識」，堅決反對外來干涉和「台獨」分裂，堅持促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。

▲ 2022兩岸企業家年會在廈門舉行。（圖／記者任以芳攝）



王滬寧指出，本屆峰會主題「構建產業合作新模式，打造綠色數字新經濟」為主題，抓住高質量發展的重要機遇，聚焦推動製造業高瑞化、智能化、綠色化發展等促進兩岸合作，充分體現兩岸同胞攜手發展、融合發展的共同願望，必將為兩岸同胞交流合作注入新動力、開拓新空間、帶來新收穫。

最後，王滬寧呼籲，希望兩岸企業家共同做推進「中國式現代化」的生力軍，為維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進「祖國統一」進程而持續奮鬥。