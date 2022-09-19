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大陸 大陸焦點 特派現場

贛台會深化兩岸產業交流　潘賢掌：希望台商尋求更多合作新契機

▲▼ 贛台會、潘賢掌 。（圖／贛台會提供）

記者任以芳／北京-上饒報導

第十八屆贛臺經貿文化合作交流大會16日在上饒開幕，舉行授牌儀式，授予上饒鵝湖書院、南昌汪山土庫、南昌職業大學「江西省對臺交流基地」，並舉辦合作協議簽訂儀式和重點合作專案簽約儀式。大陸國臺辦副主任潘賢掌指出，希望透過贛臺會，加深台商對江西產業資訊、惠企政策、市場機遇等方面的瞭解，尋求更多合作新的契機。

國民黨副主席夏立言在台灣透過視訊致辭表示，「江西與臺灣有著深厚的歷史淵源，贛臺兩地人民始終保持著頻繁的親情互動，贛臺兩地攜手發展有著廣泛的現實基礎和牢固的情感支撐。」

夏立言進一步說舉辦多年贛臺會，帶動臺商在江西的投資發展，開拓臺胞對江西的認知視野，成為江西對臺開展招商引資的閃亮名片，成為贛臺兩地加強民間交流、增進民心互通的情感紐帶。贛臺兩地人民應當發揮好贛臺會的品牌效應，深化交流互動、增進理解合作，為推動兩岸關係和平發展作出積極貢獻。

葉建春指出，透過近20年的共同努力，贛臺會已成為兩地經貿合作之橋、人文交流之橋、情感交融之橋。今天的江西，已由不沿邊、不靠海的內陸腹地變成風行天下的開放前沿，熱切期盼更多臺商臺企將目光聚焦江西、將專案放在江西、將資金投向江西。

他強調，「熱切期盼更多臺商臺企在數字經濟、智慧製造、新能源新材料、現代農業、中醫藥等方面加強對接合作。」

▲▼ 贛台會、潘賢掌 。（圖／贛台會提供）

▲大陸國務院臺辦副主任潘賢掌。（圖／贛台會提供）

中共中央臺辦、國務院臺辦副主任潘賢掌表示，江西省委、省政府高度重視贛臺合作交流，落實落細惠臺利民政策措施，積極推進海峽兩岸產業合作區建設，持續舉辦贛臺會，推動了贛臺合作向縱深發展。

他指出，「希望臺商朋友們透過贛臺會這個平臺，加深對江西產業資訊、惠企政策、市場機遇等方面的瞭解，尋求贛臺合作新的契機，促成更多成果落地。」

本屆贛台會出席嘉賓，大陸方面有全國政協副主席、臺盟中央主席蘇輝出席開幕式。江西省長葉建春，國臺辦副主任潘賢掌出席並講話，由江西副省長陳小平主持。台灣方面透過視訊致詞有中國國民黨副主席夏立言，臺灣工業總會理事長苗豐強透過影片致辭；全國臺企聯會長、冠龍閥門股份公司董事長李政宏，旺旺集團副董事長周錫瑋出席現場致辭。

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