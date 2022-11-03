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大陸 大陸焦點 特派現場

台海嚴峻！經貿交流不能斷　潘賢掌：兩岸經濟蛋糕要越做越大

▲▼ 國台辦副主任潘賢掌 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任潘賢掌 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／湖南長沙報導

海峽兩岸產業合作區「數字化和低碳化發展」論壇今（3日）在湖南長沙舉行，受疫情影響，採取「台北長沙」線上線下方式舉行。談及未來兩岸經貿合作，大陸國台辦副主任潘賢掌今指出，當前台海形勢更加複雜嚴峻，呼籲廣大台胞台商要明辨是非，自覺反對抵制兩岸經濟，一起合作把兩岸經濟蛋糕越做越大。

湖南會場今出席嘉賓有兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、副秘書長王憲、湖南省委書記張慶偉、國台辦副主任潘賢掌、大陸發改委副主任寧吉喆；台灣視訊現場嘉賓有兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘等人出席。

針對數字化低碳化發展，潘賢掌提出4點看法。首先是錨定高質量發展，共同做大做強。兩岸數字經濟二十大報告指出高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務社會。大陸數字經濟規模大，截止去年底已達45.5兆元，居世界第二，網民規模增資10.3兆，互聯網普及率提升至73%。

潘賢掌指出，「台灣在數字經濟方面起步早，發展數字經濟，技術人才等方面有較好基礎。兩岸從業者加強互補數字經濟合作，實現強強聯合，推動兩岸經濟實現更高質量的發展。」

第二是貫徹新發展理念，攜手推動兩岸綠色低碳經濟發展。2021年大陸的天然氣、水電、核電、風電、太陽能發電等清潔能源消費佔能源消費總量的比重較上年提高了1.2個百分點，達到25.5%。新能源汽車太陽能電池產量分別增長145.6%和42.1%。今年1到9月份，大陸新能源汽車太陽能電池產量同比增長111.5%和33.7%，實現高速增長。未來大陸方面持續發展綠色發展，實現碳達峰綜合目標。「廣大台商台企要積極把握機遇，深度參與大陸綠色低碳經濟的發展。」

第三是建好用好平台，持續推進兩岸經濟交流合作。兩岸企業家峰會是兩岸企業界最重要的交流平台，大陸方面繼續大力支持峰會雙方保持良性互動，辦好年會等各項活動，為把兩岸經濟的蛋糕越做越大。

▲▼ 海峽兩岸展業合作區論壇湖南會場：兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍、副秘書長王憲、湖南省委書記張慶偉、國台辦副主任潘賢掌、大陸發改委副主任寧吉喆；台灣視訊現場：兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘等人出席。全國台企聯會長李政宏 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任潘賢掌呼籲，兩岸合作經濟蛋糕越做越大 。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌進一步說，近年大陸有關部門批准在廣西、四川、湖北、江西、湖南等5個省區設立海峽兩岸產業合作區，即將在重慶新設兩岸產業合作區，有利於採取降低運營成本，拓展內陸市場和周邊國家的市場。合作區建成採取向中西部轉移。廣大台商台企可以進一步瞭解合作區的有關規劃政策等規則，擴大發展機遇。

他也強調，「當前台海形勢更加複雜嚴峻，廣大台胞台商要明辨是非，堅定秉持民族大義，堅決反對外來干涉和台獨分裂，自覺反對抵制兩岸經濟突破鍛鍊，與大陸同胞攜手推進兩岸關係和平發展，融合發展，為兩岸經貿合作行穩致遠，營造和平穩定的台海環境。」

最後潘賢掌指出，湘台歷史淵源深厚，湖南當地政府高度重視對台工作，吸引富士康、旺旺等知名品牌企業落戶湖南。未來國台辦將一如既往的支持湖南，擴大對台交流合作，也希望更多台商關注投資湖南。

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