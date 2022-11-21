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兩岸共同市場海河論壇舉行　潘賢掌：助天津成為台商投資熱土

▲▼ 兩岸共同市場海河論壇。（圖／主辦單位提供）

▲兩岸共同市場海河論壇舉辦。（圖／主辦單位提供）

記者蔡儀潔/綜合報導

第二屆「兩岸共同市場海河論壇」近日在天津舉辦。國台辦副主任潘賢掌發表影片致詞稱，中央台辦將一如既往支持天津深化對台交流合作，繼續助力天津成為廣大台灣同胞投資興業、生活發展的熱土。

▲▼ 兩岸共同市場海河論壇。（圖／主辦單位提供）

▲潘賢掌致詞。（圖／主辦單位提供）

潘賢掌表示，二十大報告系統闡述了中國共產黨解決台灣問題、實現祖國完全統一的政策和主張，為做好新時代對台工作提供了根本遵循和行動指南。

潘賢掌指出，要錨定高質量發展，共同探索打造兩岸共同市場的新方法新路徑，為台胞台企融入大陸新發展格局、參與高質量發展提供機遇和空間；要深化兩岸各領域融合發展，夯實打造兩岸共同市場的基礎，「兩岸同胞要堅守民族大義，共擔時代責任，共同維護打造兩岸共同市場的台海環境，推動兩岸關係和平發展。」

對於此屆海河論壇，潘賢掌表示，該活動是天津市面向新時代新徵程深化津台融合發展的又一具體舉措，中央台辦、國台辦將一如既往支持天津深化對台交流合作，繼續助力天津成為廣大台灣同胞投資興業、生活發展的熱土。

天津市委常委、市委統戰部部長冀國強致詞稱，天津已經成為台商投資大陸北方的重要聚集地和回報率最高的地區之一，希望借助兩岸共同市場海河論壇這一平台，繼續鞏固津台良好的經濟合作基礎，以港口經濟為切入點，創造兩岸港口互動合作的新模式、新路徑，為打造兩岸共同市場作出積極探索，為促進兩岸經濟交流合作、深化兩岸各領域融合發展作出新貢獻。

▲▼ 兩岸共同市場海河論壇。（圖／主辦單位提供）

▲兩岸30多名學者進行交流。（圖／主辦單位提供）

論壇期間，兩岸30多位專家學者，包括兩岸共同市場基金會顧問高孔廉等台灣學者和來自中國社科院、商務部研究院、上海社科院等研究機構以及清華大學、南開大學、天津大學、廈門大學、天津師範大學等高校學者，與全國台企聯榮譽會長、天津市台企協會榮譽會長丁鯤華等企業界代表，進行了主旨演講和研討交流，推動形成共識。

據悉，本屆論壇由海峽兩岸關係研究中心、兩岸關係南開大學研究基地、天津市台灣同胞投資企業協會、台灣兩岸共同市場基金會共同主辦，主題為打造兩岸共同市場——深化兩岸港口城市合作」，通過「線上+線下」的方式，進行深入交流研討。

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