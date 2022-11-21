雲台會交流邁入第10年　潘賢掌：鼓勵台商帶親朋好友來大陸發展

▲第10屆雲台會今在雲南昆明市舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／雲南報導

第10屆雲台會今（21日）在雲南昆明市舉行，主題日活動期間，來自兩岸政要、企業家、專家學者線上線下100人參與。受疫情影響，大陸國台辦副主任潘賢掌採取視訊致詞指出，大陸對世界經濟增長的貢獻率達38%以上，加上近年RCEP效應、大陸與東盟合作深化，雲南發展優勢將更加突顯，鼓勵台商繼續扎根，帶動身邊親朋好友來大陸發展。大陸將持續深化兩岸融合發展的政策紅利，做兩岸經貿關係的「聯結者」、「推動者」。

潘賢掌首先介紹，今年以來，兩岸經貿合作持續增長，今年前九個月兩岸貿易額達2460億美元，同比增長3.2%；批准台商投資項目4377個，實際使用台資17億美元。

潘賢掌說，二十大報告指出，我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。全面貫徹二十大精神，突出以通促融、以惠促融、以情促融，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，促進兩岸同胞心靈契合。只要是有助於增進台胞福祉的事，都會堅持不懈做下去，把好事辦實，把實事辦好。

▲大陸國台辦副主任潘賢掌。（圖／記者任以芳攝）

他說，大陸將堅持以推動高質量發展為主題，把發展經濟的著力點放在實體經濟上，推進新型工業化，推動製造業高端化、智能化、綠色化發展，構建新一代信息技術、人工智能、生物技術、新能源、新材料等經濟增長新引擎。希望大家把握機遇，乘勢而上，結合自身特點，重視創新升級，加快綠色低碳轉型，實現自身「做大做強」。

潘賢掌表示，做好大陸深化兩岸融合發展的政策紅利，做兩岸經貿關係的「聯結者」、「推動者」。兩岸經濟互惠互利、密不可分，脫不了「鈎」，也斷不了「鏈」，這其中廣大台商朋友發揮了重要作用，也享受到了巨大紅利。

潘賢掌指出，雲南是大陸西南開放的前沿窗口，是「一帶一路」建設和長江經濟帶重要省份，具有獨特的區位優勢和資源優勢。隨著RCEP效應持續釋放和中國與東盟合作的不斷深化，雲南的發展優勢將更加突顯。

最後，他重申，雲南省政府和台辦，國台辦將一如既往大力支持廣大台商台企更多關注雲南、投資雲南、扎根雲南。希望廣大台商朋友堅定信心，繼續在大陸投資興業，帶動身邊親朋好友一同來大陸發展，與大陸工商界攜手打拼，促進兩岸經貿合作不斷拓寬領域。