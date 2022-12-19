　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

營地山崩已24死　媽媽悲喊：女兒一家3口都死了

營地山崩至少24死　媽悲喊：女兒一家3口喪生、孫女失蹤

▲馬來西亞巴當加里鎮一處露營地發生山崩。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

心碎了！近日馬來西亞吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali），一處露營地發生山崩，目前造成至少24死。一位女網友在臉書發文表示，女兒一家4口去該營地露營，結果3人罹難，剩小孫女仍未尋獲。

據《中國報》報導，一位網友在臉書發文表示，因為在巴當加里有好幾個營地，她不確定女兒一家人去哪一個，希望不是山崩的營地，如今女兒失去聯繫，讓她很擔心。之後，原PO再說，女婿已確認罹難，女兒跟2個孫子還沒被找到。2小時後，原PO再發文，3人遺體被尋獲，只剩小孫女還在尋找中。

此文曝光後，不少網友紛紛留言，希望她能節哀，和家人度過艱難的時刻，也有人說「盼望大家伸出援手， 支助暖心的物質精神，幫助老人家度過這样的時刻」、「逝者安息，生者加油」、「RIP」。

據《The Edge Markets》報導，該營地目前死亡人數達24人，其中有7名兒童因山崩以外喪命，截至17日下午4點5分，還有9人下落不明。警方表示，當局仍在搶救中，事故詳情待釐清，而他們也會確保媒體得到最新的訊息。據了解，山崩事故發生在16日凌晨2點42分，近300公尺長、70公尺高的山溝發生崩塌，造成營區憾事。

延伸閱讀
資深名嘴「開顱摘腦瘤」52歲逝！鄭弘儀曝生前異狀：連出7次車禍
龍捲風狂掃住家剩「廁所」毫髮無損　他因內急幸運躲死劫
高科大落海學生怒控「不下就當掉」　校方7點聲明曝光⋯教授深表歉意

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
拿金手套獎座「下體式歡呼」　阿根廷門將：因為法國人噓我
「5行為害陽痿」　醫示警了
誤觸高壓電線！他醒來手腳全沒了　「寶特瓶當義肢」
CIRCUS合體了！　小馬退團11年現身
民調「再也不旅行」前三名都是亞洲國家　日本人壓倒性奪冠
營地山崩已24死　媽媽悲喊：女兒一家3口都死了
還沒冷完！下波再逼寒流「5天凍更久」　一張圖看2段暴跌10°

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

梨泰院踩踏慘劇後「耶誕節氣氛」消失　街頭冷清猶如鬼城

營地山崩已24死　媽媽悲喊：女兒一家3口都死了

民調表態「再也不旅行」前三名都是亞洲國家　日本人壓倒性奪冠

加拿大多倫多驚傳槍擊「5死1傷」　歹徒交戰警方遭擊斃

「57%民意」要求請辭推特CEO　馬斯克強調：我會遵守這個結果

快訊／馬斯克推特投票結果出爐！　超過半數網友要他下台

推特嚴防推廣其他平台　禁用戶連結臉書IG等帳號

誤觸高壓電線！他醒來手腳全沒了　「寶特瓶當義肢」復健超勵志

40多歲警自助結帳偷「67元果凍」！下場慘了　遭減薪3個月

澳前副總理出訪　乾了「這一杯」竟鬥雞眼不止！緊急送醫畫面曝

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

穿鏡面球員裝化身C羅！　世界盃超閃Dress code

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

梨泰院踩踏慘劇後「耶誕節氣氛」消失　街頭冷清猶如鬼城

營地山崩已24死　媽媽悲喊：女兒一家3口都死了

民調表態「再也不旅行」前三名都是亞洲國家　日本人壓倒性奪冠

加拿大多倫多驚傳槍擊「5死1傷」　歹徒交戰警方遭擊斃

「57%民意」要求請辭推特CEO　馬斯克強調：我會遵守這個結果

快訊／馬斯克推特投票結果出爐！　超過半數網友要他下台

推特嚴防推廣其他平台　禁用戶連結臉書IG等帳號

誤觸高壓電線！他醒來手腳全沒了　「寶特瓶當義肢」復健超勵志

40多歲警自助結帳偷「67元果凍」！下場慘了　遭減薪3個月

澳前副總理出訪　乾了「這一杯」竟鬥雞眼不止！緊急送醫畫面曝

嫁劈腿男星多次鬧離婚！　她「角色永遠不變」傳和好…IG藏亮點

Honda「第11代Accord」頂規導入Google系統！整合地圖助理更便利

最強日劇黑馬《silent》將收官！破日串流平台紀錄、KKTV連續11周奪冠

拿金手套獎座「下體式歡呼」　阿根廷門將：因為法國人噓我

永達紅包「愛心義賣」首日就超標！　善款累計170萬

關渡橋驚傳男子墜河！救護車急奔現場…車輪卡住了動彈不得

40歲↑過半數曾不舉！　醫點名「5行為害陽痿」

北檢頂樓遭掛民進黨旗嗆綠營高層　檢方聲明反擊不忍了

台北路口「堆3層」垃圾聖誕樹　她目睹傻眼：大家合力完成的

KPMG「70歲生日趴」！　萬芳壓軸獻唱「流金歲月」

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

國際熱門新聞

3000萬放水流　Drake押阿根廷卻慘賠

梅西9歲一見鍾情　初戀愛妻相伴26年

阿根廷女球迷場邊脫衣露胸　慶祝世界盃勝利

梅西複製馬拉度納超神點球　100%神同步！

法國輸球民眾失控　警發射催淚瓦斯

阿根廷奪冠…女球迷「露奶慶祝」恐要坐牢

阿根廷政府禁新生兒取名「梅西」　原因曝

姆巴佩褲襠又見「大包凸凸」　網友熱議

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

普丁下周發表「重大國防消息」！

梅西「黑袍加身」　背後含義曝光

巨乳撲克女神「車頭燈」整顆滑出！牌桌上大露點

貝克漢世足神隱　卡達花56億請來「消失代言人」

夏威夷航班亂流11人重傷　乘客失去意識

更多熱門

相關新聞

新婚1個月抓包老公外遇　人妻驚覺小三是男人

新婚1個月抓包老公外遇　人妻驚覺小三是男人

馬來西亞首都吉隆坡近日出現一則婚姻趣聞，一名新婚不久的女子，竟然發現丈夫出軌，且出軌對象還是一名男子，讓她精神崩潰，並表示原本以為兩人只是朋友，沒想到卻有著不可告人的關係。

馬國山崩　 搜救第3天仍有9失蹤

馬國山崩　 搜救第3天仍有9失蹤

大馬山崩再挖出童屍！已24死9人仍下落不明

大馬山崩再挖出童屍！已24死9人仍下落不明

馬來西亞山崩　多人罹難！

馬來西亞山崩　多人罹難！

刺激轉盤突暴衝！乘客被噴出車廂狠撞圍欄

刺激轉盤突暴衝！乘客被噴出車廂狠撞圍欄

關鍵字：

馬來西亞山崩

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

決賽最強不是梅西、姆巴佩？這人被讚：真的神

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

運彩中130萬！宛宛兒後仰大吼

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

阿根廷門將獲金手套獎　胯下前1動作讓卡達看傻

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

暖氣「忽略1細節」白開了！台電揭正確用法

貴婦10萬買運彩！法國、阿根廷都押

更多

最夯影音

更多
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面