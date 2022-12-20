遭指「買通島內軍政高層」　洪秀柱堅告記者：想知道他什麼心態

記者劉昌松／台北報導

日前有媒體報導稱，國民黨前主席洪秀柱曾向中共總書記習近平誇口，「已買通島內大批軍政高層」「台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲」，報導遭其他媒體轉述後，引起洪秀柱痛批荒謬提告，台北地檢署20日開庭，洪秀柱親自出庭表示希望與報導記者見面，想了解記者在什麼心態下，根據什甚麼消息來源寫這份報導，「他只要一句對不起就算了。」

▲國民黨前主席洪秀柱為控告記者妨害名譽案，到台北地檢署出庭。（圖／記者劉昌松攝）

洪秀柱辦公室在8月23日曾發布措辭嚴厲的聲明表示，《聯合報》報導中刊載之內容，直指「洪秀柱等人向習誇口，已買通島內大批軍政高層」、「只要台海戰爭爆發，島內力量就會積極策應，台海戰爭就會變成月光下的和平進行曲，習對此也深信不疑......」云云，雖在新聞發佈之後旋即徹稿，但今已被《新頭殼》引相關內容，部分不肖人士也在網路上含沙射影，對此，將採取法律途徑捍衛。

洪辦表示，該內容可謂空穴來風、荒謬至極，這種悖離事實、無中生有的惡意指控，不但對洪秀柱潑盡髒水，在發布此報導前也未盡查證之責，有違基本新聞倫理，媒體歪風墮落至此，令人憤怒，更是台灣的悲哀，洪秀柱辦公室對此嚴正譴責，也將採取法律途徑，遏制此歪風。

事實上，洪秀柱也真的控告《聯合報》撰文的李姓編譯，以及轉載文章的《新頭殼》涉嫌妨害名譽，檢察官20日開庭後，洪秀柱受訪表示，願意撤回對《新頭殼》的提告，但對於李姓編譯的部分，希望檢察官能再安排時間，讓她和李姓編譯見個面，「我不是不願意原諒，我想知道他真正的心意，還有消息來源，我想知道他在甚麼心態下寫出這樣一篇東西，她只要說一句對不起就算了。希望見面跟他化解誤會。」