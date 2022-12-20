許淑華公布南投首波小內閣名單　水利署老將王瑞德接任副縣長

▲南投縣長當選人許淑華今公布縣府團隊異動名單。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

下周日（25日）就是各縣市新舊首長上任的日子，南投縣長當選人許淑華今天公布第一波縣府團隊「小內閣」名單：副縣長陳正昇卸任，由前水利署長暨第四河川局長王瑞德接任，另原地政處長簡青松轉任工務處長、原新聞及行政處長林琦瑜轉任地政處長，原職由蔡明志接任，計畫處長則由邱紹偉接任。

許淑華表示，王瑞德為前經濟部水利署署長，從基層做起，歷任組長、局長、副總工程司、總工程司等職務，熟悉公務系統運作及各項工程建設；她早在縣議員、南投市長任內就與王瑞德有過業務互動，彼此熟識，也肯定其對公務系統相當熟悉，也是非常勇於任事的事務官，例如立委任內處理鹿谷鄉和雅村用水問題時，即受王瑞德許多協助，同時王也是南投在地人，因此特地邀請他擔任副縣長，希望藉其長才、一起努力推動全縣各項政務。

▲前水利署長王瑞德將出任南投縣副縣長。（圖／記者高堂堯翻攝）

除陳正昇，將與卸任縣長林明溱一起離開縣府的還有計畫處長蕭文呈、工務處長陳錫梧，許淑樺指出，前縣府機要秘書邱紹偉過去隨行林明溱時計劃執行力高，因此邀請他接任計劃處長，工務處長、行政新聞處則分別由簡青松和林琦瑜2位熟悉相關業務的現任優秀職員轉任，可以即刻上手。

新任新聞及行政處長蔡明志是許淑華立委任期間的國會辦公室主任，公務之餘也擔任銘傳大學法律系、警察專科學校兼任助理教授，長期輔佐許淑華各項問政服務工作，加上教授的專業背景，許淑華相信他能勝任新聞及行政處份內工作。

許淑華強調上任後，除先安定人事、跟各局處合作，另還有立委補選工作，將努力輔選拿下另一國會席次，也強化南投爭取中央經費的助力，以及與立法院的合作。