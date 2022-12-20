　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許淑華公布南投首波小內閣名單　水利署老將王瑞德接任副縣長

▲南投縣長當選人許淑華今公布縣府團隊異動名單。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投縣長當選人許淑華今公布縣府團隊異動名單。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

下周日（25日）就是各縣市新舊首長上任的日子，南投縣長當選人許淑華今天公布第一波縣府團隊「小內閣」名單：副縣長陳正昇卸任，由前水利署長暨第四河川局長王瑞德接任，另原地政處長簡青松轉任工務處長、原新聞及行政處長林琦瑜轉任地政處長，原職由蔡明志接任，計畫處長則由邱紹偉接任。

許淑華表示，王瑞德為前經濟部水利署署長，從基層做起，歷任組長、局長、副總工程司、總工程司等職務，熟悉公務系統運作及各項工程建設；她早在縣議員、南投市長任內就與王瑞德有過業務互動，彼此熟識，也肯定其對公務系統相當熟悉，也是非常勇於任事的事務官，例如立委任內處理鹿谷鄉和雅村用水問題時，即受王瑞德許多協助，同時王也是南投在地人，因此特地邀請他擔任副縣長，希望藉其長才、一起努力推動全縣各項政務。

▲前水利署長王瑞德將出任南投縣副縣長。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲前水利署長王瑞德將出任南投縣副縣長。（圖／記者高堂堯翻攝）

除陳正昇，將與卸任縣長林明溱一起離開縣府的還有計畫處長蕭文呈、工務處長陳錫梧，許淑樺指出，前縣府機要秘書邱紹偉過去隨行林明溱時計劃執行力高，因此邀請他接任計劃處長，工務處長、行政新聞處則分別由簡青松和林琦瑜2位熟悉相關業務的現任優秀職員轉任，可以即刻上手。

新任新聞及行政處長蔡明志是許淑華立委任期間的國會辦公室主任，公務之餘也擔任銘傳大學法律系、警察專科學校兼任助理教授，長期輔佐許淑華各項問政服務工作，加上教授的專業背景，許淑華相信他能勝任新聞及行政處份內工作。

許淑華強調上任後，除先安定人事、跟各局處合作，另還有立委補選工作，將努力輔選拿下另一國會席次，也強化南投爭取中央經費的助力，以及與立法院的合作。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
明天衝！麥當勞「1人氣品項」睽違4年回來了
快訊／台股突暴跌近240點！　摜破14200
梅西延長賽第3球無效？　外媒曝「關鍵畫面」有違規
LIVE／梅西返阿根廷全國狂歡出人命　誇張！國小午餐吃餿水
蔡英文聲望慘跌到37.5%　創44個月最低紀錄
大薯、雞塊都有！　麥當勞9大品項「限時買1送1」
獨／天冷取暖釀悲！高雄夫妻壓死1個月嬰　
遺失「手尾錢」母帶2歲女投海　她被救了女兒溺斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

搶台南議長！　「曾經賄選」國民黨團推薦李文俊爭取副議長

吳怡農稱消防人力吃緊成國安問題　國民黨轟偽善：綠執政6年無作為

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！　她一聽氣瘋了

許淑華公布南投首波小內閣名單　水利署老將王瑞德接任副縣長

郭台銘嘆進口BNT遇困難　鄭麗文：完全扯掉了執政黨的遮羞布

郭台銘嘆「買BNT遇重重困難」　藍委轟蔡英文：不需要出來說清楚嗎？

沒人開第一槍？蔡啟芳罵黨內無人敢檢討　綠委反駁：大砲都拿出來了

柯文哲卸任倒數！副市長率一級政務官總辭　盼蔣萬安讓台北繼續前進

快訊／「入伍訓練從5周改為8周」　國防部調整志願役訓練課程

今年已36美議員訪台！　美4眾議員低調來訪見蔡英文、關注氣候議題

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

劉在錫7度奪SBS大賞卻尷尬道歉！　主辦方遭轟「根本捉弄池錫辰」

搶台南議長！　「曾經賄選」國民黨團推薦李文俊爭取副議長

吳怡農稱消防人力吃緊成國安問題　國民黨轟偽善：綠執政6年無作為

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！　她一聽氣瘋了

許淑華公布南投首波小內閣名單　水利署老將王瑞德接任副縣長

郭台銘嘆進口BNT遇困難　鄭麗文：完全扯掉了執政黨的遮羞布

郭台銘嘆「買BNT遇重重困難」　藍委轟蔡英文：不需要出來說清楚嗎？

沒人開第一槍？蔡啟芳罵黨內無人敢檢討　綠委反駁：大砲都拿出來了

柯文哲卸任倒數！副市長率一級政務官總辭　盼蔣萬安讓台北繼續前進

快訊／「入伍訓練從5周改為8周」　國防部調整志願役訓練課程

今年已36美議員訪台！　美4眾議員低調來訪見蔡英文、關注氣候議題

恐怖字母哥回來了　單場爆砍42分重現聯盟龍頭霸氣

還原電腦追高虹安密帳　李忠庭遭爆曾嗆：哪有當立委賠錢的

搶台南議長！　「曾經賄選」國民黨團推薦李文俊爭取副議長

黑豹旗壓制平鎮添自信　普門低肩側投林育辰目標145公里

楠梓小黃「雙黃線迴轉」害2傷！網狂酸：南部日常　警方回應了

吳怡農稱消防人力吃緊成國安問題　國民黨轟偽善：綠執政6年無作為

國際扶輪總社長來台贈書　響應賦權女孩計畫

郭台銘開轟：BNT在蔡英文「恩准之下」進來！　她一聽氣瘋了

電暖器「3個錯誤用法」超常見！　團購達人警示：有釀災危機

【廣編】年節贈禮顯品味！尚格3大精品威士忌鉅獻璀璨兔年

政治熱門新聞

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

高虹安助理：兔姐覺得有問題！但老闆堅持

蔡啟芳開逼宮第一槍！要蔡英文去當太上皇

快訊／「入伍訓練從5周改為8周」　國防部調整志願役訓練課程

「當立委就是要賺錢」　高虹安前主任小兔驚爆關鍵對話

郭台銘參選2024機率直線上升

一圖揭「公衛文」薪資全繳回　關鍵LINE對話曝

2024最新民調：侯友宜38.7%、賴清德29%、柯文哲17.8%

吳怡農打王遭圍剿！國民黨砲火意外扯到她

內閣改組　顧立雄接閣揆呼聲高

高虹安助理怒「大掌櫃沒事」　李忠庭2理由無保請回

高虹安聘用超過30名助理　揭涉詐3大手法

蔡英文聲望跌到37.5%　創44個月以來最低紀錄

高虹安找檢察官當副市長　他曝：也勸過韓國瑜這樣做

更多熱門

相關新聞

高檢署察官出任竹市副市長　他大讚高虹安：有氣魄

高檢署察官出任竹市副市長　他大讚高虹安：有氣魄

民眾黨新竹市長當選人高虹安，雖捲入詐領助理費案件，但她今（19）日上午親自出面召開記者會，公布第一波小內閣人事名單，宣布副市長由現任高等檢察署檢察官蔡麗清擔任，引起各界討論。對此，前台北市議員羅智強也透過臉書指出，高虹安的人事安排非常有亮點，「這一次，我給高虹安+100分！」

高虹安任檢察官當副市長　她批：耍爛招還洋洋得意

高虹安任檢察官當副市長　她批：耍爛招還洋洋得意

高虹安明公布第一波竹市小內閣　副市長人選出爐

高虹安明公布第一波竹市小內閣　副市長人選出爐

陳光復公布小內閣人事　為澎湖做對的事

陳光復公布小內閣人事　為澎湖做對的事

還沒選完！嘉義市長選戰明登場　2立委缺額待補選、2不分區將遞補

還沒選完！嘉義市長選戰明登場　2立委缺額待補選、2不分區將遞補

關鍵字：

南投縣長許淑華小內閣副縣長王瑞德水利署

讀者迴響

熱門新聞

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

小四女童病逝　媽在班群留訊息「不要被新冠騙了」

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

快訊／踢進4球飲恨！姆巴佩IG說出心裡話

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面