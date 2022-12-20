營地山崩5天還有人被埋　業者：正逢旺季「別禁露營太久」

▲馬來西亞吉隆坡以北約50公里的巴當加里鎮（Batang Kali）露營地山崩悲劇。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

馬來西亞吉隆坡北方的巴當加里鎮（Batang Kali）16日凌晨2時發生山崩，事發地點是一處無照營業的露營地，營地內94人瞬間遭土石活埋，雖救出61人，但目前已累計24死9失蹤。不過，有露營業者喊話，現在正值學校假期的露營旺季，若停業令延長30天將損失600萬台幣以上，希望政府「別禁露營太久」。

▲露營地山崩造成至少24人死亡。（圖／CFP）

馬來西亞巴當加里鎮一處露營地發生山崩悲劇，至今進入第5天，警消人員和搜救犬連日搜救，目前已知24人死亡、9人失蹤。雖然雷達最新探測到土石底下有「5個物體」，但由於土崩深度約30公尺高，涉及面積估達1英畝（4046平方公尺），加上事發多時，被埋者倖存機率渺茫。

根據馬來西亞《中國報》報導，亞洲露營公司（Asia Camp）董事阿茲占（Mohd Azizan Yunus）接受網路媒體《透視大馬》訪問時向政府喊話，不要繼續延長停業令，因為現在正值學校放假的露營旺季，據他估算，境內300個露營地停業30天總損失金額將高達90萬令吉（約新台幣623萬元）。另外，若是在高峰時段停業，單一業者每3天就會損失3千令吉（約新台幣2萬元）。

▲一名倖存者坐在營地裡。（圖／CFP）

阿茲占說，他不要求政府給予補助，只希望當局能夠簡化營業許可的審查程序，業者申請執照時，政府官員能直接評估每個營地的風險因素等條件。他還呼籲政府建立露營活動的安全標準，要求業者提供疏散路線圖、具備醫療常識等，對各方來說才是雙贏的做法。

另外，一名在北馬經營露營場地的匿名人士則認為，雖然業者應該遵守政府的停業令，但政府也應該勘察其他營地的位置，如果是遠離山坡、水患之地等安全地帶，就應該考慮開放運營。

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