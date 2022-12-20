搶台南議長！　「曾經賄選」國民黨團推薦李文俊爭取副議長

記者林悅／台南報導

台南市正副議長選舉將於12月25日登場，民進黨團已提名邱莉莉參選議長，除了現任議長郭信良將尋求連任外，國民黨團也全力支持現任副議長李文俊參選第4屆議會副議長，發言人王家貞議員表示，國民黨中央已明確下令不准「國民配」，以及不准投自己，黨團會遵守，郭信良則指出「該屬你的就屬你的，不是你的爭也沒有用」。

▲爭取連任的無黨籍現任議長郭信良表示，各方意見他都尊重，但還是老話一句：「該屬你的就屬你的，不是你的爭也沒有用」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市第4屆正副議長選舉，將於12月25日登場，民進黨團已提名邱莉莉參選議長，邱莉莉20日正式提出「新議會改革方案」，主張市民議會、陽光行動、草根立法，讓議會回歸市民。邱莉莉強調，對手鋪天蓋地的抹黑造謠，她不會隨之起舞，而是直接委由律師提起訴訟，畢竟議會是市民的市議會，不應該被暗黑勢力所把持。

台南市議會第4屆正副議長選舉尚未登場，各種謠言已傳得沸沸揚揚，市議會國民團20日特別甲級動員召開閉門會議，除了出國的曾培雅議員，13位連任議員包括議員當選人蔡宗豪都出席，國民黨部主委林進旺明確傳達黨中央指示，請藍軍支持者不用擔心，「民國配」絕不可能發生，黨團15位成員全力支持李文俊繼續爭取連任副議長，凡跑票或票投自己者，建請黨中央4年停權黨紀處分。

國民黨團書記長蔡育輝、李文俊、張世賢、尤榮智、方一峰、林燕祝、李鎮國、許至椿、王家貞、蔡淑惠、盧崑福、林美燕、李中岑、準議員蔡宗豪，跟台南市國民黨部主委林進旺舉行閉門會議。

與會者討論重點分別是，第一、不宜民國配，因為民進黨完全執政完全無能，這些年讓台灣淪陷為詐騙、毒品王國，而數位中介法、網軍側翼更成為打擊異己工具等，民進黨建立的黑金帝國遭選民唾棄，九合一大選民進黨慘敗，嘉義市長又敗，就是全民對民進黨的不信任投票。

第二、副議長李文俊代表國民黨團參選副議長，因黨中央礙於李文俊曾有賄選紀錄，不宜正式提名，黨團凝聚共識用政黨黨團名義，推薦李文俊副議長繼續爭取連任，請每位議員用選票執行黨團意旨，跑票或投給自己，將送黨中央黨紀處理。

▲國民黨發言人王家貞表示，支持李文俊副議長代表國民黨繼續追求連任，但黨中央明確指示不可能民國配，若違黨中央指示，黨紀處分。

發言人王家貞表示，經過熱烈討論，結論就是，支持李文俊副議長代表國民黨繼續追求連任，但黨中央明確指示不可能民國配，若違黨中央指示，黨紀處分。

▲國民黨籍副議長李文俊表示尊重國民黨團決議。

面對民進黨團已提名議長參選人邱莉莉，爭取連任的無黨籍現任議長郭信良表示，各方意見他都尊重，但還是老話一句：「該屬你的就屬你的，不是你的爭也沒有用。」