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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批食藥署長吳秀梅「專門說謊」　賴士葆：若有羞愧心真的可以下台

▲國民黨立委賴士葆19日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

▲國民黨立委賴士葆19日受訪。（圖／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

中國大陸日前突禁台灣的水產、糕餅等輸入，有網友指稱，是食藥署申報出包，把鳳梨酥當冷凍水餃，才導致業者申請未過，但食藥署表示為假訊息，署長吳秀梅也喊冤，「有人一直故意，好像食藥署都沒在做事」。對此，國民黨立委賴士葆今（19日）表示，「食藥署的署長專門在說謊的啦」，應該好好檢討自己，如果有羞愧之心真的可以下台。

賴士葆19日上午在立法院受訪，媒體詢問，很多食品被大陸禁止，是不是食藥署搞錯歸類，例如「鳳梨酥變水餃」，但吳秀梅喊冤，說會放棄補件是因為涉及機密。賴士葆回應，「食藥署的署長專門在說謊的啦，看到EUA的過程也是黑箱重重」。

賴士葆說，這次大陸要求台灣輸陸食品要註冊，後來在食藥署成案的比例非常低，還是靠業者自力救濟，可見食藥署或其他官員都一樣，都知道這個政府的長官要意識形態、要所有官員敢跟立委吵架，食藥署就是個例子，食藥署長應該好好檢討自己，如果有羞愧之心真的可以下台。

臉書粉專「興趣使然的路人」昨發文，指食藥署在去年10月召開記者會表示鳳梨酥、糕餅類等包餡麵食，要由業者進行線上填報，再由食藥署提交，包括佳德、郭元益食品等業者，都是以「包餡麵食」進行註冊申請。

但吳秀梅喊冤，表示「有人一直故意，好像食藥署都沒在做事。」自行申請註冊項目很多，不清楚中國大陸怎麼分類，但其實之前自行申請還是會由食藥署審查，看完才會幫忙送出去。

吳秀梅說，現在已經跟什麼申報類別無關，因為以前自行申請可以填寫必填的就好，但3/9之後，就全部被要求書面，變成沒有所謂的自行申請，書面所有內容，包括原料占比都必填，因此業者拒絕申請的原因還是在揭露商品機密的部分。

食藥署也表示網友訊息為假訊息，完全不是事實，是陸方要求全改為書面申請，才會有業者因必須提供配方占比而拒絕再度申請。

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