　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

挨批把鳳梨酥當水餃申請　食藥署再回應：中國沒有糕餅類

記者黃翊婷／綜合報導

中國禁止輸入台灣水產、糕餅和飲料類產品，有網友指稱，是食藥署申報出包，把鳳梨酥當冷凍水餃，才導致業者申請未過。對此，食藥署18日下午先是駁斥此為假訊息，同日晚間再次發出聲明，強調中國只有提供14類產品選項供業者選擇，其中並沒有「糕餅」類。

▲▼佳德鳳梨酥 原料配方 拒陸。（圖／記者屠惠剛攝）

▲佳德鳳梨酥放棄補件。（圖／記者屠惠剛攝）

針對網路流傳「食藥署把鳳梨酥當冷凍水餃申請」一事，食藥署18日下午鄭重駁斥，此為假訊息，完全不是事實，是中方要求全改為書面申請，才會有業者因必須提供配方占比而拒絕再度申請。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，事件延燒至今，各界討論不斷，食藥署18日晚間再度發出聲明，強調中國去年10月提出包裹式推薦註冊，業者只要填寫簡單的推薦資料，不用提供產品完整訊息，當時中國只有提供14類產品選項供業者選擇，其中與糕餅業相關的產品類別，只有「包餡麵食」，並沒有「糕餅」類，所以業者如果想要透過簡易型包裹式推薦，會自己選擇為包餡麵食類。

中國提供14類產品選項供業者選擇，其中並沒有「糕餅」類。（圖／食藥署）

▲中國提供的14類產品類別。（圖／食藥署）

食藥署表示，提出推薦清單的時間只有2周，由業者自行確認符合「包餡麵食」定義，並填寫中國要求的資料後，食藥署便於彙整後將清單送出。

食藥署指出，中國去年11、12月開放「進口食品境外生產企業註冊管理應用系統」，此時屬於自行註冊的產品，例如餅乾、糕點、麵包，都是由業者自行前往中國的註冊系統填寫註冊文件；接著中國在今年3月9日改要求台灣以書面遞交推薦及自行註冊文件，業者填完文件後，將檔案上傳至食藥署輸銷平台的輸中專區，經食藥署確認文件齊全，就會遞件給中國。

食藥署表明，由食藥署審查業者所遞交的書面推薦註冊文件，如果發現申請產品是常溫貯藏的鳳梨酥，因為不符合推薦註冊的包餡麵食定義，都會請業者改以「自行註冊」方式上傳註冊文件。

食藥署強調，中國對於我國業者採取與他國不同的待遇，不但期限短1年，甚至要求以全書面申請，相同類別業者以相同標準補件，仍發生許多不明原因遭禁的狀況，而且從未告知補件的標準，令我國業者無所適從。

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
寒流3大NG保暖行為一次看！　中醫：會讓身體冷上加冷
女醫爽收34萬聘金悔婚「交往送錢很正常」　LINE一句話讓她
法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了
梅西、C羅生涯數據、各項成就比一比　誰是史上最佳爭論告終
地球踢被子！今晨4℃創新低　下波再挑戰寒流
姆巴佩8進球屢創紀錄奪金靴獎卻笑不出來　法國總統親自安慰

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

可能又有寒流！氣溫再急降　最冷時間曝

寒流3大NG保暖行為一次看！　中醫：會讓身體冷上加冷

挨批把鳳梨酥當水餃申請　食藥署再回應：中國沒有糕餅類

地球踢被子！今晨4℃創新低　下波再挑戰寒流

女兒堅持租屋「控制狂爸暴怒」　曝家人恐怖舉動：精神壓力炸裂

開車2小時參加同事婚宴　家屬要求「車停遠一點」原因讓他受傷

獎勵孩子考100分「他要檢查考卷」　老婆反對：你不信任小孩

長輩狂勸考護理系　她耳根軟點頭「慘成免費護工」

寒流2天135人無生命跡象！室內猝死比例高　醫示警：1習慣要人命

快訊／氣象局22:00低溫特報「12縣市6度以下」　嘉義高屏探10度↓

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

黑猩猩愛上吃大蔥爆紅!　飼養員：有營養可防感冒

可能又有寒流！氣溫再急降　最冷時間曝

寒流3大NG保暖行為一次看！　中醫：會讓身體冷上加冷

挨批把鳳梨酥當水餃申請　食藥署再回應：中國沒有糕餅類

地球踢被子！今晨4℃創新低　下波再挑戰寒流

女兒堅持租屋「控制狂爸暴怒」　曝家人恐怖舉動：精神壓力炸裂

開車2小時參加同事婚宴　家屬要求「車停遠一點」原因讓他受傷

獎勵孩子考100分「他要檢查考卷」　老婆反對：你不信任小孩

長輩狂勸考護理系　她耳根軟點頭「慘成免費護工」

寒流2天135人無生命跡象！室內猝死比例高　醫示警：1習慣要人命

快訊／氣象局22:00低溫特報「12縣市6度以下」　嘉義高屏探10度↓

師大巷內捕獲「大咖女星」！高顏值親妹同框全被拍　私下真實面曝光

兵役延長預估年底前宣布　軍官曝2原因：確實有必要

展望2026世足　小組賽不排除維持每組4隊並引進PK

公股出手護聯亞經營權！母女內鬥9個月　王長怡談「Mei Mei」

梅西助阿根廷奪冠　5度叩關世界盃完美收尾

5年沒主持！陶晶瑩復出接實境秀　入主寵物度假村「毛孩綜藝」掀風潮

最辛苦球迷！做完核酸看世界盃　陸餐廳飯店「叩客」包場看球　

當兵讓前女友重新煞到你！　俄募兵宣傳片浮誇內容曝

可能又有寒流！氣溫再急降　最冷時間曝

寒流3大NG保暖行為一次看！　中醫：會讓身體冷上加冷

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

鄰居阿嬤500萬全送他！開一條件網勸：領了啦

夫堅持「午夜不餵奶」　她怒喊離婚

天冷室內猝死比例高　醫示警：1習慣要人命

冷到沒完沒了！　下波再挑戰寒流

全台寒潮爆發　明晨下探4度

地球踢被子！今晨4℃創新低　下波再挑戰寒流

寒流來仍冷不過國外　他指台人1觀念才危險

參加同事婚宴　1理由被要求車停遠點

人妻花錢買車　北上載小姑4口不夠坐…婆婆逼她下車

小火鍋最推哪家？他曝「心中第1名」

氣象局低溫特報　嘉義高屏10度以下

明晨迎6°C最凍時刻！周三迎下波寒流

更多熱門

相關新聞

網質疑台灣也討進口食品配方　食藥署：特殊個案「有疑慮才要求」

網質疑台灣也討進口食品配方　食藥署：特殊個案「有疑慮才要求」

中國大陸暫停台灣多項食品進口，並傳出要求台灣業者補件得填報配方和製程等資料，讓佳德鳳梨酥等大廠在內有不少知名業者放棄補件。但今天有網友質疑，台灣衛福部食藥署公告的邊境管理措施也同樣要求進口商須提供食品成分比例。對此，食藥署晚間澄清，這並非常態性要求。

佳德鳳梨酥拒交配方放棄輸陸　食藥署證實：中方要求提供成分占比

佳德鳳梨酥拒交配方放棄輸陸　食藥署證實：中方要求提供成分占比

暫停輸中產品2409件　逾1800廠商無意願補件

暫停輸中產品2409件　逾1800廠商無意願補件

中國禁令傷害食品業　經濟部擬延長中小企業貸款補貼

中國禁令傷害食品業　經濟部擬延長中小企業貸款補貼

快訊／傳大陸禁台灣漁水產品！農委會18：00親上火線說明

快訊／傳大陸禁台灣漁水產品！農委會18：00親上火線說明

關鍵字：

食藥署

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

梅西創進球大滿貫紀錄　天使專剋法國

姆巴佩罰進12碼上演帽子戲法

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

鄰居阿嬤500萬全送他！開一條件網勸：領了啦

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

姆巴佩連進2球！　法國瞬間2比2扳平

梅西想以世界冠軍身分繼續出賽

梅西獲世界盃金球獎偷親大力神盃

更多

最夯影音

更多
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？
邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面