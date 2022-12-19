挨批把鳳梨酥當水餃申請　食藥署再回應：中國沒有糕餅類

記者黃翊婷／綜合報導

中國禁止輸入台灣水產、糕餅和飲料類產品，有網友指稱，是食藥署申報出包，把鳳梨酥當冷凍水餃，才導致業者申請未過。對此，食藥署18日下午先是駁斥此為假訊息，同日晚間再次發出聲明，強調中國只有提供14類產品選項供業者選擇，其中並沒有「糕餅」類。

▲佳德鳳梨酥放棄補件。（圖／記者屠惠剛攝）

針對網路流傳「食藥署把鳳梨酥當冷凍水餃申請」一事，食藥署18日下午鄭重駁斥，此為假訊息，完全不是事實，是中方要求全改為書面申請，才會有業者因必須提供配方占比而拒絕再度申請。

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然而，事件延燒至今，各界討論不斷，食藥署18日晚間再度發出聲明，強調中國去年10月提出包裹式推薦註冊，業者只要填寫簡單的推薦資料，不用提供產品完整訊息，當時中國只有提供14類產品選項供業者選擇，其中與糕餅業相關的產品類別，只有「包餡麵食」，並沒有「糕餅」類，所以業者如果想要透過簡易型包裹式推薦，會自己選擇為包餡麵食類。

▲中國提供的14類產品類別。（圖／食藥署）

食藥署表示，提出推薦清單的時間只有2周，由業者自行確認符合「包餡麵食」定義，並填寫中國要求的資料後，食藥署便於彙整後將清單送出。

食藥署指出，中國去年11、12月開放「進口食品境外生產企業註冊管理應用系統」，此時屬於自行註冊的產品，例如餅乾、糕點、麵包，都是由業者自行前往中國的註冊系統填寫註冊文件；接著中國在今年3月9日改要求台灣以書面遞交推薦及自行註冊文件，業者填完文件後，將檔案上傳至食藥署輸銷平台的輸中專區，經食藥署確認文件齊全，就會遞件給中國。

食藥署表明，由食藥署審查業者所遞交的書面推薦註冊文件，如果發現申請產品是常溫貯藏的鳳梨酥，因為不符合推薦註冊的包餡麵食定義，都會請業者改以「自行註冊」方式上傳註冊文件。

食藥署強調，中國對於我國業者採取與他國不同的待遇，不但期限短1年，甚至要求以全書面申請，相同類別業者以相同標準補件，仍發生許多不明原因遭禁的狀況，而且從未告知補件的標準，令我國業者無所適從。