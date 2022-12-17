幕後／徐巧芯、徐弘庭劍指老將的權力盤算　最怕朱立倫沒收立委初選

▲國民黨台北市議員徐巧芯喊出世代交替。（圖／記者游宗樺攝）

記者鄭佩玟／台北報導

距離2024立委選舉還剩1年多，有意參戰者都已躍躍欲試積極布局中，國民黨台北市議員徐巧芯便開出藍營第一槍喊出「世代交替」，被解讀是對同選區的現任立委費鴻泰下戰帖。無獨有偶，另一名市議員徐弘庭也欲挑戰文山區現任立委賴士葆。不過，要達成世代交替的前提，必須是國民黨建立2024立委初選機制，但近日卻傳出黨主席朱立倫要沿用2022縣市首長徵召模式，因此黨內人士指出，徐巧芯的動作可能是在叫陣朱立倫。

台北市議員徐巧芯本次以選區第一高票連任，選後她展現企圖心，日前接受廣播訪問時，稱國民黨已經到了「世代交替」的時候，只要有機會一定會參加2024黨內初選。徐巧芯下戰帖的同選區現任立委費鴻泰，雖說表示尊重，但也要徐巧芯「多想想黨」，並展現力拼連任的企圖心，還意有所指對徐巧芯喊話「為黨多做一點事比較好！」據公開資料，徐巧芯今年33歲，費鴻泰現年68歲，兩人相差35歲。

▼地方選舉徐弘庭、曾獻瑩的看板戰。（圖／讀者提供）

除了徐巧芯之外，台北市議員徐弘庭也揚言「世代交替」，欲挑戰文山區現任立委賴士葆。事實上，早在2019年，徐就曾在立委初選挑戰過賴，可惜功敗垂成，如今顯然是要捲土重來。地方人士說，徐弘庭2019年「得罪方丈」之後，賴士葆便派出子弟兵曾獻瑩，在本次議員選舉掀起看板戰，雖然最終兩人都當選，但彼此嫌隙卻是越來越深。

對於徐弘庭的再次叫陣，賴士葆則表示很歡迎年輕議員參加黨內立委初選，還稱擔任北市立委以來，每次初選都是競爭激烈，因此面對黨內競爭都只有一句話「歡迎」。據公開資料，徐弘庭現年40歲，賴士葆今年71歲，兩人相差31歲。

徐巧芯、徐弘庭等人似是劍指同區現任立委，但從時間點來看，上周國民黨傳出2024立委提名程序黨主席朱立倫將沿用2022縣市首長提名機制，亦即「現任優先」、「徵召取代初選」，旋即徐巧芯、徐弘庭等人就開出「世代交替」第一槍。

國民黨人士分析，要達到「世代交替」，前提當然是要有初選，但看起來很可能朱立倫會沒收初選，而且還可能採現任優先，也難怪徐巧芯要急忙開出第一槍，但「項莊舞劍志在沛公」，表面上對準費鴻泰等老將，實則目標是鎖定朱立倫。對此，黨內人士也感到憂心忡忡，唯恐徐巧芯會因為「沒收初選」，而跟朱立倫再上演一齣今年桃園市長提名過程，前台北市議員羅智強與朱立倫大戰的 「朱羅紀2.0」。

不過，也有黨內人士認為，徐巧芯自詡藍營戰將，應該趁著這次九合一大勝，去挑戰藍營艱困選區，例如綠營立委何志偉士林大同選區才對，不應該在藍營內部製造世代對立。

至於2024初選機制，一位黨務人士透露，預計明年2月過後啟動討論，原則上會視不同選區情勢來「因地制宜」，該人士並強調，黨主席朱立倫絕對會「走對的路、提對的人、無私無我、團結勝選」，所提人選也絕對是「中道理性、穩健務實」，讓選民看到「實實在在、好好做事」的優質選將。

▲國民黨立委費鴻泰。（圖／記者屠惠剛攝）