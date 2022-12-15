用意識形態當食品被禁理由？陸委會：對業者及政府都不公平

▲台啤被大陸禁止進口。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

國民黨主席朱立倫日前表示，台灣食品被大陸禁止進口，政府應幫業者解決問題，不是用意識形態、兩岸對抗當理由。對此，陸委會發言人邱垂正15日回應，台灣業者與政府已盡力提出中共要求的文件，部分人士沒有掌握原委，第一時間呼應及採信中共說法，否定台灣方面的努力，對業者及政府並不公平，政府深感遺憾。

邱垂正在例行記者會上表示，面對中共所提的食品註冊新制，我方不但由食藥署透過兩岸食品安全協議平台，多次要求提供註冊申請填寫說明，也向陸方要求說明退件理由。

邱垂正提到，陸委會也多次透過海基會轉知陸方主管機關部門協處，以維護兩岸正常的貿易運作及業者權益。

邱垂正指出，中國大陸去年公布新規定以來，政府相關部門就已經展開各種輔導業者的措施，並啟動三專（專人、專線、專區）輔導機制，協助個別業者提交註冊申請及補件，並委託食品專業背景的機構進行業者實地查核與輔導，「但中國大陸不斷退件，且沒提出明確理由，甚至要求業者提供製作配方等涉及產品競爭力的資訊，這是藉行政管理之名，來行貿易障礙之實，要讓我方業者如何配合？」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正強調，整個申請的過程，台灣的業者與政府都已經盡力提出中共要求的文件，國內部分人士沒有掌握事情原委，第一時間呼應及採信中共說法，否定台灣方面的努力，對業者及政府並不公平，政府深感遺憾。

邱垂正還說，面對我方食品業者遭中共惡意對待，國內各界應團結一致，為台灣整體的食品產業爭取公平合理對待，而非故意忽視中共對台灣的種種歧視，還矛頭向內、歸責政府，這才是台灣之福。

另外，對於我方將如何在此事上維護自身權益，邱垂正解釋，中國大陸有關進口食品境外生產企業註冊管理的規定，是透過WTO平台通知WTO的會員，屬於WTO規範下的議題，所以WTO的會員都可以在WTO表達意見以維護自身權益，陸方的規定也透過兩岸食品安全協議通知我方，「因此我方將循WTO規範和雙邊的協議來採取行動。」

邱垂正還說，有關透過WTO管道向大陸採取行動的部分，是由主管機關提出意見後，請行政院經貿談判辦公室協助相關事宜，「目前我國在WTO的SPS（食品安全檢驗與動植物防疫檢驗措施）及TPT（技術性貿易障礙）兩個委員會，都曾就食品企業註冊問題向大陸提出特定的貿易關切。」