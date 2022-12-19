備戰12／25正副議長選舉　民進黨中評會罕見先發「會議通知」

▲中評會主委賴瑞隆今天提醒議長選舉應依照決議一致性投票。（資料照／賴瑞隆國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

下屆縣市議員12月25日就職，屆時將選舉正副議長，民進黨中評會19日罕見發布新聞稿「提前預告」表示，中評會將在明年1月3日召開會議，主委賴瑞隆特別強調，各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲的黨紀處分，民進黨從政同志應恪遵黨章、黨綱及該黨各項紀律規定。

民進黨中常會日前成立正副議長選舉督導小組，並通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景人選的規定。綜觀全台縣市議會情形，以台南市正副議長改選最受矚目，本屆無黨籍議長郭信良表態爭取連任，民進黨則派出7連霸議員、新潮流派系的邱莉莉出馬角逐，情勢詭譎。

民進黨中評會今天發出新聞稿表示，中評會將於2023年1月3日下午2點召開第四次中評會，針對2022年「九合一」選舉、2023年北市第三選區立委補選違紀參選案進行議決。中評會也附上3段內規規定，再次要求、提醒，民進黨從政同志應恪遵黨章黨綱及本黨紀律規定。

根據民進黨內規「直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」第六條規定，「黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票本屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第三十三條、第四十條及公職候選人提名條例施行細則第十三條之二規定議處。」

依據民進黨「紀律評議裁決條例」第三十三條規定，「本黨擔任民意代表之黨員，違反黨團議事運作時，黨團得依其紀律處理辦法處理之，惟其情節重大者，應予除名以下處分」、第四十條則是規定，「地方執行委員、評議委員之違紀行為，得由上級執行委員會提案，經該級評議委員會裁決；縣市議長、副議長選舉違紀行為或提名後之違紀助選行為亦同。」

此外，民進黨「公職候選人提名條例施行細則」第十三條之二規定，「申請登記為公職人員提名初選之候選人，應切結於當選後之直轄市、縣市議會議長及副議長選舉，對於本黨決議支持之議長及副議長候選人，為一致性投票⋯⋯若投票行為有違本黨決議或以他法規避監督者，應予以除名處分。」