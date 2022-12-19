　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

備戰12／25正副議長選舉　民進黨中評會罕見先發「會議通知」

▲▼民進黨立委賴瑞隆。（圖／賴瑞隆國會辦公室提供）

▲中評會主委賴瑞隆今天提醒議長選舉應依照決議一致性投票。（資料照／賴瑞隆國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

下屆縣市議員12月25日就職，屆時將選舉正副議長，民進黨中評會19日罕見發布新聞稿「提前預告」表示，中評會將在明年1月3日召開會議，主委賴瑞隆特別強調，各縣市議長選舉應依照各地黨團決議一致性投票，違反黨團決議者，將採最嚴厲的黨紀處分，民進黨從政同志應恪遵黨章、黨綱及該黨各項紀律規定。

民進黨中常會日前成立正副議長選舉督導小組，並通過議長、副議長選舉，議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景人選的規定。綜觀全台縣市議會情形，以台南市正副議長改選最受矚目，本屆無黨籍議長郭信良表態爭取連任，民進黨則派出7連霸議員、新潮流派系的邱莉莉出馬角逐，情勢詭譎。

民進黨中評會今天發出新聞稿表示，中評會將於2023年1月3日下午2點召開第四次中評會，針對2022年「九合一」選舉、2023年北市第三選區立委補選違紀參選案進行議決。中評會也附上3段內規規定，再次要求、提醒，民進黨從政同志應恪遵黨章黨綱及本黨紀律規定。

根據民進黨內規「直轄市、縣市議會議長及副議長支持人選產生辦法」第六條規定，「黨籍議員須依黨團決議進行一致性投票，未依決議投票本屬違紀行為，將依紀律評議裁決條例第三十三條、第四十條及公職候選人提名條例施行細則第十三條之二規定議處。」

依據民進黨「紀律評議裁決條例」第三十三條規定，「本黨擔任民意代表之黨員，違反黨團議事運作時，黨團得依其紀律處理辦法處理之，惟其情節重大者，應予除名以下處分」、第四十條則是規定，「地方執行委員、評議委員之違紀行為，得由上級執行委員會提案，經該級評議委員會裁決；縣市議長、副議長選舉違紀行為或提名後之違紀助選行為亦同。」

此外，民進黨「公職候選人提名條例施行細則」第十三條之二規定，「申請登記為公職人員提名初選之候選人，應切結於當選後之直轄市、縣市議會議長及副議長選舉，對於本黨決議支持之議長及副議長候選人，為一致性投票⋯⋯若投票行為有違本黨決議或以他法規避監督者，應予以除名處分。」

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
運彩銷售創新高！　飆到104億
又一家日本拉麵店宣布熄燈！　明年1月底結束營運
強烈冷氣團＋寒流襲台　連凍6天時間曝
驚見焦屍！　屏南冷凍公司大火
「爽抱130萬」！彩迷砸10萬　押中正確比數
小米年底大裁員！　預估超過5千人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲倒貼8300萬二備金發熊好券　藍綠議員批「撒幣」：財政紀律呢？

陸委會：未在授課要求背誦「四個堅持」　媒體斷章取義、惡意扭曲

備戰12／25正副議長選舉　民進黨中評會罕見先發「會議通知」

「大家都是自願的」　戴湘儀、詹為元今幫王鴻薇路口拜票

高虹安找檢察官當副市長嚇死民進黨？　他曝：也勸過韓國瑜這樣做

蔣萬安小內閣深藍炸鍋　蔡正元：就讓蔡詩萍表現一下吧！

台大名醫王明鉅任桃園副市長　柯文哲讚：他能力應該比我更好

籲加速《菸害防制法》修法　家長團體要求警示圖文達85%

高檢署檢察官出任竹市副市長　羅智強大讚高虹安：有氣魄+100分

熊好券之亂！柯文哲3天噴掉8300萬二備金「救命錢」　自認「低估市民」

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

穿鏡面球員裝化身C羅！　世界盃超閃Dress code

柯文哲倒貼8300萬二備金發熊好券　藍綠議員批「撒幣」：財政紀律呢？

陸委會：未在授課要求背誦「四個堅持」　媒體斷章取義、惡意扭曲

備戰12／25正副議長選舉　民進黨中評會罕見先發「會議通知」

「大家都是自願的」　戴湘儀、詹為元今幫王鴻薇路口拜票

高虹安找檢察官當副市長嚇死民進黨？　他曝：也勸過韓國瑜這樣做

蔣萬安小內閣深藍炸鍋　蔡正元：就讓蔡詩萍表現一下吧！

台大名醫王明鉅任桃園副市長　柯文哲讚：他能力應該比我更好

籲加速《菸害防制法》修法　家長團體要求警示圖文達85%

高檢署檢察官出任竹市副市長　羅智強大讚高虹安：有氣魄+100分

熊好券之亂！柯文哲3天噴掉8300萬二備金「救命錢」　自認「低估市民」

網路傳兜售勞保資料！　勞保局澄清

台中男酒駕撞斷2電桿再撞賓士　車主聽巨響一看心涼了

運彩賣到104億創新高！　梅西戰姆巴佩成票房冠軍

二哈愛喝「除濕機水」慘拉肚子　媽一妙招➝正確使用狗籠方法

歐告「浩克」臉頂巨大腫瘤僅剩1年壽命　青山國小師生疼愛當校犬

預算6千嫌寒酸！女友過生日「給2條公式」　全職考生崩潰了

誤觸高壓電線！他醒來手腳全沒了　「寶特瓶當義肢」復健超勵志

台灣虎航申請股票創新板上市案　預計明年第三季轉盈、8月上市　

歐陽靖兒子吃飯鬧脾氣！　店員「天使舉動」網讚爆：真的很貼心

廁所馬桶蓋總是髒髒的　飼主撞見三花貓「做出1舉動」嚇壞：難怪

喵皇無辜被巴頭滿臉疑惑　網友笑：一個願打一個願挨

政治熱門新聞

即／高虹安小內閣成員曝　高檢署檢察官任副市長

黃敏惠輾壓對手！民進黨又吞敗　王浩宇找到原因

熊好券之亂！柯3天噴8300萬二備金

兵役延長　軍官預估年底前宣布

張善政小內閣名單曝！副市長王明鉅、蘇俊賓

民調：民進黨認同狂跌10.7　大崩盤流失207萬人

李富城嗆蔣萬安「四年後再見」　怒轟：台北市長投出另一個馬XX

上任後立即查前朝工程？　高虹安回應了

嘆民進黨因一句話不知反省　他：2024一路玩到掛

九合一選舉落幕　他點綠營慘敗5原因：2024恐丟政權

幕後／兵役延長因「傳統訓練內容」卡關　擬增多元訓練菜單

高虹安想獲不起訴　林穎孟：證明3關鍵

高虹安找檢察官當副市長　柯酸這句

吳宗憲轟大巨蛋　柯文哲酸民進黨

更多熱門

相關新聞

打炒房草案插隊排審　專家：跌幅最多2成不會硬著陸

打炒房草案插隊排審　專家：跌幅最多2成不會硬著陸

《平均地權條例》修正草案在執政黨選舉失利後，為回應年輕人平抑房價訴求捲土重來，突插隊週三排審，近日引發多位房地產大老抨擊「雪上加霜、殺雞取卵」。但由於國內經濟與房地產存有密不可分的關係，專家認為房市至多跌2成，不至於硬著陸。

高虹安找檢察官當副市長　柯酸這句

高虹安找檢察官當副市長　柯酸這句

林志展總召說第二大黨當副議長

林志展總召說第二大黨當副議長

何欣純：選民用選票鞭策民進黨

何欣純：選民用選票鞭策民進黨

最新民調：國民黨政黨認同大復活　支持者激增12.6

最新民調：國民黨政黨認同大復活　支持者激增12.6

關鍵字：

民進黨議長

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

決賽最強不是梅西、姆巴佩？這人被讚：真的神

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

大S爆搬家了！「霸氣斷開和汪小菲舊愛巢」

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

阿根廷門將：為姆巴佩默哀一分鐘

運彩中130萬！宛宛兒後仰大吼

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

即／高雄怪客攜4把刀　專挑機車騎士攻擊

阿根廷門將獲金手套獎　胯下前1動作讓卡達看傻

更多

最夯影音

更多
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面