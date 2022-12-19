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最新民調：國民黨政黨認同大復活　支持者19%→31.6%

▲▼ 黃復興黨部辦「力挺黃敏惠勝選」團結大會 郝龍斌號召選民支持 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲藍營昨在嘉義市長選舉再下一城，拿下二連勝。（資料照／記者翁伊森翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會19日公布「關於台灣人政黨認同的巨變」最新民調，相較3個月前調查，綠營認同者比例從41.2%驟降至30.5%，藍營認同支持者從19%飆升至31.6%。台灣民意基金會董事長游盈隆說，若換算成實際人口數，藍營新增243萬認同者，比2018年「韓流」帶來政黨認同大爆發還更強大，國民黨政黨認同大復活，與2024總統及立委選舉有何連結值得觀察。

根據最新民調，當被問及「目前國內有兩個主要政黨，國民黨與民進黨，請問哪一個政黨的理念和主張跟您較接近？」問題，結果顯示，9.8%民眾表示非常接近民進黨，20.7%還算接近民進黨，27.2%還算接近國民黨，4.4%非常接近國民黨，34.3%中性選民，換句話說，約3成1是綠認同者，其中深綠1成，淺綠約2成1，同時，有3成2是藍認同者，其中4.4%深藍，2成7淺藍。

游盈隆說，目前台灣綠藍勢力比率是1：1.036，也就是說，藍認同者是綠認同者的1.036倍，這是2022選後最新的藍綠基本盤，雙方已經旗鼓相當，藍還略佔上風，與3個月前調查相比，可以看到藍綠基本盤出現巨大變化，3個月前綠認同者有41.2%，現在只剩30.5%，足足流失了10.7個百分點，如果換算成實際人口數，等於流失了207萬認同者。

游盈隆表示，3個月前藍認同者只有19%，現在飆升到31.6%，激增12.6個百分點，如果換算成實際人口數，等於新增243萬認同者，如今綠認同者大量出走，導致急遽萎縮，相形之下，藍營擁入大量認同者，導致急速膨脹，甚至比綠認同者還多1.1個百分點，這不禁讓人有滄海化作桑田的感慨。

游盈隆說，國民黨這次政黨認同有一飛沖天之勢，一次飆升12.6個百分點，是2016年5月以來單次最大幅度的躍升，甚至比2018年11月因韓流所導致的政黨認同大爆發10.9個百分點還更強大，這無疑是國民黨政黨認同的大復活，它會帶來多大多深遠的政治效應？和2024總統與立委大選產生什麼樣的連結？有待持續觀察和評估。

另對於民進黨方面，游盈隆表示，民進黨過去3個月，不論是執政表現或選舉競爭，一定發生了什麼事，導致整個政黨認同快速崩盤到這種地步，非常罕見，確實值得好好反省檢討。他補充，從長期趨勢看，民進黨這次政黨認同大崩盤，重挫10.7個百分點，僅次於2021年6月因新冠疫情大流行引爆疫苗慌，政黨認同重挫12.9個百分點，這兩次政黨認同大崩盤是2016年5月總統蔡英文上任以來規模最大的兩次。

游盈隆說，事實上，以目前僅擁有不到3成1的民進黨政黨認同度，已經退回十年前在野時期水平，它的傷害、衝擊和影響將非常深遠，短期內必然衝擊嘉義市長延選和兩次立委補選，接著對2024總統和立委大選也會有重大影響，除非民進黨短期內讓人一新耳目，有大開大闔、立竿見影、贏回民心的開創性作為，在重建良好政黨形象上能展現智慧和決心。

本次調查由台灣民意基金會負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間是2022年12月12日至13日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構，經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會。 

▼台灣民意基金會公布最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）

▲▼台灣民意基金會公布政黨認同民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公布政黨認同民調。（圖／台灣民意基金會提供）

▲▼台灣民意基金會公布政黨認同民調。（圖／台灣民意基金會提供）

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