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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳怡農稱松機遷建「到處都有辦法」　游淑慧酸：是在選總統還閣揆？

▲▼台北市議員游淑慧。（圖／記者袁茵翻攝）

▲游淑慧批吳怡農的政見和想法，許多都是一個人自顧自的獨白，不管專業、可行性。（圖／記者袁茵翻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨立委參選人吳怡農日前拋出松山機場遷建的政見，引發各界議論，曾任國防部長的退輔會主委馮世寬19日就提出質疑，松機是作戰時空軍的備戰場，怎麼可以取消等語，對此，吳怡農回應「到處都有辦法」。國民黨台北市議員游淑慧就在臉書痛批，吳怡農是選總統還是選行政院長，跟國防、軍事及交通有關的事，他一個人當選就都能解決？

馮世寬指出，松機是作戰時空軍的備戰場，「怎麼可以取消？」至於吳怡農主張建立國土防衛隊，馮世寬則反問，「那要國軍幹什麼？」不過，馮世寬也強調自己的言論不針對個人。對此，吳怡農則回應「到處都有方法」，他的主張就是責成專責的行政單位做完整規劃，針對各個主管機關的顧慮，一一來排除和解決。

針對吳怡農的回應，游淑慧就透過臉書痛批，吳怡農是選總統還是選行政院長，跟國防、軍事及交通有關的事，吳怡農一個人當選就都能解決，「那民進黨其他官員和立委都是草包囉？」她提到，如果「到處都是方法」，那吳怡農就先提一個來聽聽啊。她也諷刺，民進黨台北市立委高嘉瑜先前稱吳怡農「持續在一個人的武林中自我鍛鍊精進」，不知這是稱讚還是揭祕？

游淑慧指出，因為吳怡農所提的政見和想法，許多都是一個人自顧自的獨白，不管專業、可行性，而且都已經參選兩次了，到此刻才在自我鍛鍊精進，等於就是「沒準備好就來選」，她大酸，那麼明年1月8日，就繼續讓吳怡農「持續在一個人的武林中自我鍛鍊精進」。

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