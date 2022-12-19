希望側翼助陣空戰？　吳怡農避答：支持正向乾淨都支持我們

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農19日下午受訪時，再度被問及是否希望側翼加持網路空戰一事，他並未正面回應僅說，「我們希望所有的朋友們，只要支持正向的選舉，乾淨的選舉，都支持我們，給我們最大的鼓勵」。

吳怡農今天下午前往拜會無黨籍中山區晴光里里長林姿吟，會前接受媒體聯訪時，被問及桃園市前議員王浩宇以「側翼都閉嘴，幾乎無參戰，嘉義市長選舉黃敏惠一路領先李俊俋」等語評論嘉義市長選舉一事，是否希望側翼幫忙立委補選？

吳怡農直言，這次嘉義市長選舉最大的挑戰是挑戰一位現任市長，不管是11月26日或昨天的結果，現任都具有優勢，大家都盡力了，而在立委補選沒有現任的問題，但是有時間的問題，短短5個禮拜要爭取市民朋友的支持，所以他會繼續努力，不管是爬樓梯、市場、街口跟市民面對面，說明自己的立場和主張。

▲吳怡農今天下午前往拜會無黨籍里長。（資料照／記者莊喬迪攝，下圖同）

媒體追問，在網路上是否希望側翼幫忙自己？吳怡農並未正面回應僅說，「我們希望所有的朋友們，只要支持正向的選舉，乾淨的選舉，都支持我們，給我們最大的鼓勵」。

此外，媒體也關注，吳怡農今天上午批評國民黨對手王鴻薇沒有提出政見，但王反擊吳應該多做點功課，對此，吳說，王鴻薇到現在還沒有回答社會大眾多數選民的問題，就是「她的政見是什麼？」期待她在剩餘不多的時間，趕快跟選民們說明政見及具體主張。

至於王鴻薇批評，如果核二、核三廠延役都不算政見，遷建松機就是笑話，這種說法的邏輯是否合理？吳怡農說，這個邏輯當然不合理，他提出具體主張和做事方案，這跟喊一個口號、其他都不管有很大的差別。

另針對台灣民意基金會今天公布最新民調顯示，綠營認同者比例在3個月內從41.2%驟降至30.5%，換算成人口數，等於流失207萬認同者，吳怡農說，他跟對手有兩種完全不同的選舉風格跟面對選民的態度，對手陣營從第一天就是謾罵、口水、抹黑，只有更多的謾罵、口水、抹黑，希望選民看到，自己認真看待立委候選人這份工作，針對國安、國家競爭力的議題，提出具體主張和政見，希望透過議題來爭取選民的支持，盼1月8日選民不分政黨傾向，都能夠透過選票，支持認真、正向的候選人。