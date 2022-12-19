馮世寬指松機是戰時備戰場　吳怡農：願遷松機到處有方法

記者呂晏慈／台北報導

針對曾任國防部長的退輔會主委馮世寬19日質疑，松山機場是作戰時空軍的備戰場，怎麼可以取消等語，民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農回應，只要願意遷移，到處都有方法，他的主張就是責成專責的行政單位做完整規劃，針對各個主管機關的顧慮，一一來排除和解決。

馮世寬今天上午前往立法院外交國防委員會開會前受訪說，松機是作戰時空軍的備戰場，多少次天氣不好、油量不夠，都是落降在松機，怎麼可以把一個空軍作戰基地、備用基地取消？至於吳怡農提出建立國土防衛隊構想，馮反問，「那我請問，那要國軍幹什麼？要政治後備部隊幹什麼？要義警義消幹什麼？要警察幹什麼？」

對此，吳怡農稍早接受媒體聯訪時表示，只要願意遷移松機，到處都有方法，針對不管交通、國防方面的具體需求一一來解決，因此他在2022年底就提出主張，因為2030年終於有遷移松山機場的本錢，他的主張就是責成專責的行政單位做完整規劃，針對各個主管機關的顧慮，一一來排除和解決。

吳怡農說，馮世寬身為國防部前部長非常清楚，國家安全靠的不只是國軍、警消，需要建立更有韌性的社會安全網，國土防衛部隊在這項任務下扮演非常重要的角色，讓國軍任務可以單純、專業化，戰時在各社區、城鎮的防備，與警消甚至正規部隊的協同作戰，這是非常重要的，是台灣安全目前很大的缺口，應針對這些缺口和挑戰，一起找出解決方案，他盼提出主張，讓立法及行政部門有更多討論的基礎。

▲吳怡農今天上午回應時事議題。（圖／記者許靖騏攝）