　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

認同義務役4個月太短　馮世寬：但我答應總統不論述國策

▲退輔會主委馮世寬19日上午在立法院受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

▲退輔會主委馮世寬19日上午在立法院受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對蔡政府擬在年底前公布兵役延長政策，退輔會主委馮世寬今（19日）表示，4個月軍事訓練役實在太短，國防部做的結果應該尊重；至於此政策至今尚未宣布是否有選舉考量？馮回應，他答應過總統蔡英文，不去論述國策，對國防不予以批評。

立法院外交國防委員會19日續審「112年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」，馮世寬親自出席。會前媒體詢問是否認同兵役延長，馮世寬回應，憑良心說，4個月軍事訓練役實在太短，但要經過國防部依據戰況、國際情勢來做研究，結果應該尊重，而非批評。

馮世寬認為，把軍事訓練役延長，合情合理，的確當一個戰鬥兵或戰鬥人員，4個月是不夠的，任何批評都不會影響國防部的決心。

媒體詢問，會認為不宣布是考量選舉或2024的總統大選？馮世寬表示，這牽涉到政治議題就不答覆，「因為我答應過總統」，對於國策不去論述、對於國防不予以批評。

至於新制訓練項目是否還須包含刺槍術，馮世寬說，他認為應該保留，雖然現在面對面要刺槍的情形可能很少，但這是軍人武術之一，怎麼能放棄？現在有飛彈了，為什麼還要手榴彈訓練？

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／街頭隨機砍人！　專挑機車騎士4把刀攻擊
輸給阿根廷！　法國球迷上街激烈大暴動
快訊／團團解剖報告公布　「原發性腦瘤」引起癲癇
快訊／張善政小內閣名單出爐　副市長這2人擔任
快訊／高虹安小內閣公布　高檢署檢察官擔任副市長
梅西「黑袍加身」捧大力神盃！　背後含義曝光
總統安慰姆巴佩說了什麼？　馬克宏親自解答
快訊／北檢頂樓升「民進黨旗」　雨衣怪客到案身分曝光
「為姆巴佩默哀一分鐘」　阿根廷球員狂歡一半突暫停
最新民調：民進黨認同41.2%→30.5%　大崩盤流失207

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

馮世寬指松機是戰時備戰場　吳怡農：願遷松機到處有方法

賴清德選舉有多強？　媒體人揭「極端紀錄」：全台唯一

張善政小內閣名單曝！副市長王明鉅、蘇俊賓

快訊／高虹安公布第一波新竹市府小內閣人選　5人名單一次看

認同義務役4個月太短　馮世寬：但我答應總統不論述國策

蔣萬安對大巨蛋提特別了解需求　柯文哲明派員「專案報告交接」

快訊／高虹安小內閣成員公布　高檢署檢察官蔡麗清任副市長

綠二連敗　何欣純盼找解方：選民用選票鞭策民進黨

吳怡農：王鴻薇自稱3政見未達標準　完全不負責任

馮世寬連番質疑吳怡農主張　「怎可取消松機？要國軍幹什麼？」

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

世足冠軍戰倒數投注站擠爆　民眾豪砸10萬：2隊都押！

王大陸當眾吻蔡卓宜..全場驚呼　告白「喜歡寵著妳」她感動淚崩

偷懶汪走跑步機「只用後腳」　媽見狀喊加碼牠秒回原位！

寶寶「脖子多出貓尾圍巾」　輕拍哄睡！媽笑：移不開

天冷試水溫！國中男跳高雄香蕉碼頭「不見了」　3同學目擊

馮世寬指松機是戰時備戰場　吳怡農：願遷松機到處有方法

賴清德選舉有多強？　媒體人揭「極端紀錄」：全台唯一

張善政小內閣名單曝！副市長王明鉅、蘇俊賓

快訊／高虹安公布第一波新竹市府小內閣人選　5人名單一次看

認同義務役4個月太短　馮世寬：但我答應總統不論述國策

蔣萬安對大巨蛋提特別了解需求　柯文哲明派員「專案報告交接」

快訊／高虹安小內閣成員公布　高檢署檢察官蔡麗清任副市長

綠二連敗　何欣純盼找解方：選民用選票鞭策民進黨

吳怡農：王鴻薇自稱3政見未達標準　完全不負責任

馮世寬連番質疑吳怡農主張　「怎可取消松機？要國軍幹什麼？」

馮世寬指松機是戰時備戰場　吳怡農：願遷松機到處有方法

客運駕駛宿醉載客！途中下車覓食　整輛車竟「倒車入庫」撞進超商

快訊／高雄街頭隨機砍人！怪客外套藏雙刀　專挑機車騎士攻擊

恭賀阿根廷奪冠　巴西「大羅」：梅西引領一個時代

輸給阿根廷！法國球迷失控暴動襲警　鎮暴警發射催淚瓦斯

提早爆料魔獸不打？　雲豹主持人威廉連串口誤IG遭灌爆

快來投票！馬斯克推特發起「我該不該下台」調查　最新民意曝光

賴清德選舉有多強？　媒體人揭「極端紀錄」：全台唯一

高檢檢察官蔡麗清將接任高虹安竹市副市長　檢察界祝福

卡達世足奪冠！Google搜「阿根廷」有12秒彩蛋　球迷嗨翻

陸男孩校門口表演武術　跳上機車＋超強側空翻

政治熱門新聞

黃敏惠輾壓對手！民進黨又吞敗　王浩宇找到原因

兵役延長　軍官預估年底前宣布

即／高虹安小內閣成員曝　高檢署檢察官任副市長

民調：民進黨認同狂跌10.7　大崩盤流失207萬人

九合一選舉落幕　他點綠營慘敗5原因：2024恐丟政權

高虹安想獲不起訴　林穎孟：證明3關鍵

吳怡農首曝「想婚」關鍵　三級警戒「時間差不多了」

嘆民進黨因一句話不知反省　他：2024一路玩到掛

張善政小內閣名單曝！副市長王明鉅、蘇俊賓

「地下政府」更可怕　前縣長喊《選罷法》斷不開黑道

吳怡農：「提到兵役就失去選票」低估選民

年輕人對執政黨不滿　他揭2關鍵

柯敲定黨祕書長　蔡壁如不在名單上

民進黨嘉義市選舉再吞敗　綠委嘆：檢討到底是什麼？

更多熱門

相關新聞

馮世寬連番質疑吳怡農主張　「怎可取消松機？要國軍幹什麼？」

馮世寬連番質疑吳怡農主張　「怎可取消松機？要國軍幹什麼？」

針對民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳儀農提出松山機場遷建政見，退輔會主委馮世寬今（19日）表示，松機是作戰時空軍的備戰場，怎麼可以取消？另對於吳主張建立國土防衛隊，馮則反問，那要國軍幹什麼？不過，馮世寬強調他的言論不針對個人。

嘆民進黨因一句話不知反省　他：2024一路玩到掛

嘆民進黨因一句話不知反省　他：2024一路玩到掛

兵役延長已至最後階段！蘇貞昌：有新做法會報告

兵役延長已至最後階段！蘇貞昌：有新做法會報告

南方澳跨港大橋斷裂今順利通車　蔡英文感謝蘇貞昌積極復原重建

南方澳跨港大橋斷裂今順利通車　蔡英文感謝蘇貞昌積極復原重建

胡忠信：蘇揆不下台2024不用選　看好「這人」接任

胡忠信：蘇揆不下台2024不用選　看好「這人」接任

關鍵字：

馮世寬兵役延長蔡英文軍事訓練役4個月當兵

讀者迴響

熱門新聞

林襄認了「很少和孫生做」！他爆：1年半只2次

法國PK踢丟2點！阿根廷奪隊史第3冠

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

為了「20箱奶茶」惹殺機！　土城少年遭賣家砍殺

南投「泡麵土地公」遭埋生雞頭

汪小菲直播現身怒了開嗆張蘭！「突交代遺言」

12生肖最新運勢出爐　第1名事業、戀愛、財運3贏

劉在錫拿獎卻尷尬道歉！　SBS演藝大賞被罵爆

法國世足衛冕夢碎！　竹科工程師100萬全沒了

國中生跳香蕉碼頭「試水溫」溺斃！

網紅護理師提告四叉貓　求償百萬

梅西想以世界冠軍身分繼續出賽

鄰居阿嬤500萬全送他！開一條件網勸：領了啦

姆巴佩奪金靴獎笑不出來　馬克宏親自安慰

再急凍！可能又有寒流　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？

熱狗沾朋友嘴秒拉拉鍊　他驚醒矇：是那玩意？
小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

小姐姐睡醒展媽式離房法　原地趴下避和弟弟對到眼

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

邊牧以為跟爸單獨散步　到車站見到媽變臉：是妳！

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

考駕照過直線7秒卻闖紅燈　擺完頭油門一催...警鈴大響

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

男遭開單不爽衝派出所嗆警　掏身分證拍桌：我爸副市長

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面