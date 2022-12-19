認同義務役4個月太短　馮世寬：但我答應總統不論述國策

▲退輔會主委馮世寬19日上午在立法院受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對蔡政府擬在年底前公布兵役延長政策，退輔會主委馮世寬今（19日）表示，4個月軍事訓練役實在太短，國防部做的結果應該尊重；至於此政策至今尚未宣布是否有選舉考量？馮回應，他答應過總統蔡英文，不去論述國策，對國防不予以批評。

立法院外交國防委員會19日續審「112年度中央政府總預算案關於國軍退除役官兵輔導委員會主管收支部分」，馮世寬親自出席。會前媒體詢問是否認同兵役延長，馮世寬回應，憑良心說，4個月軍事訓練役實在太短，但要經過國防部依據戰況、國際情勢來做研究，結果應該尊重，而非批評。

馮世寬認為，把軍事訓練役延長，合情合理，的確當一個戰鬥兵或戰鬥人員，4個月是不夠的，任何批評都不會影響國防部的決心。

媒體詢問，會認為不宣布是考量選舉或2024的總統大選？馮世寬表示，這牽涉到政治議題就不答覆，「因為我答應過總統」，對於國策不去論述、對於國防不予以批評。

至於新制訓練項目是否還須包含刺槍術，馮世寬說，他認為應該保留，雖然現在面對面要刺槍的情形可能很少，但這是軍人武術之一，怎麼能放棄？現在有飛彈了，為什麼還要手榴彈訓練？