全台寒潮爆發明晨更冷「下探4度」　周三又有冷氣團南下

▲氣象局指出，今晚至明晨因寒流及輻射冷卻影響，將有另一波新低溫出現。（圖／記者黃克翔攝）

記者趙蔡州／綜合報導

入冬後首波寒流報到，各地溫度明顯下降，甚至出現10度以下低溫，氣象局也針對全台21縣市發布低溫特報，僅剩下澎湖縣不在列。氣象局表示，18日（周日）晚間至19日（周一）清晨受輻射冷卻影響，各地將出現第二波嚴寒低溫，10度以下低溫的範圍會更廣，台南以北局部空曠地區不排除下探4度。

氣象局指出，18日受寒流影響，各地天氣非常寒冷，清晨北部、宜蘭溫度約8、9度左右，中南部及花東地區為10到12度，本島觀測最低溫出現在新北市石門區富貴角5．7度；高溫方面，北部、宜蘭僅10至12度，中南部及花東14至18度。

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▲氣象局針對全國21縣市發布低溫特報。（圖／氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，受寒流及輻射冷卻效應影響，18日晚間至19日清晨將有另一波新低溫出現，10度以下低溫的範圍會更廣，預估台南以北及宜蘭低溫僅6至9度，沿海空曠地區有機率下探4度。天氣晴朗且水氣少（環境乾燥）是輻射冷卻的理想條件。

臉書粉絲團「台灣颱風論壇｜天氣特急」也發文指出，寒流已經抵達，風勢強勁，溫度持續下降中，將直攻首波低溫，大部分地區預估7到9度，18日夜晚至19日清晨因寒流持續影響，加上輻射冷卻發威，各地平原空曠地區6至9度，近山區及丘陵地有機率下探4至6度。

氣象局長鄭明典18日在臉書貼出當天上午的衛星雲圖，並解釋是「寒潮爆發雲系」，形成原因是冷空氣南下時流經偏暖海面，小積雲排列發展隨風飄動，排列成串的雲型稱為「雲街」，頗為壯觀。

▲氣象局長鄭明典貼出「寒潮爆發」雲系。（圖／翻攝自Facebook）

整體來看，18日夜晚至20日（周二）由於大氣環境偏乾，只有基隆北海岸及東北部地區有局部短暫雨，大臺北、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為晴到多雲，19日進入白天後，寒流逐漸減弱，氣溫逐漸回升，但21日（周三）起又有另一波強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫再度下降，低溫有機率下探11度，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

22日至25日（周四至下周日）受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，北部及東北部天氣整天寒冷，由於此波冷空氣性質偏乾，各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨，但後期預報仍有不確定性，氣象局將隨時觀測並發布的最新預報資訊。

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