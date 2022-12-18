寒流急凍10度　全台2天「累積135人」無生命跡象

▲寒流極凍10度，全台2天「累積135人」無生命跡象送醫。（示意圖／記者李毓康攝）

文／中央社

寒流報到，全台連2日低溫，各地方政府統計昨、今2天共接獲135件內科OHCA救護案，但是否為天冷因素所致，尚需醫院判定。衛生單位提醒民眾務必注意保暖。

中央氣象局今天持續發布低溫特報，今天至明天清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。今天清晨本島平地最低溫為新北市石門區攝氏5.7度。台北氣象站清晨則降至9.0度。

衛生單位提醒，高齡長者與慢性病族群須注意保暖，年長者及早起運動者，可延後起床及外出運動時間，選擇容易穿脫及適合肢體活動衣物，運動前須充分暖身，避免單獨運動，並適時補充水分。心血管疾病患者務必做好保暖，以免造成血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。

消防單位也提醒，應注意居家環境通風及電熱器用電安全，避免緊閉門窗造成一氧化碳中毒及火災發生。

救護案方面，接獲案件數最多的是高雄市，昨天0時至今天下午6時，共受理18件內科OHCA救護案，分別13男、5女，年齡17歲至96歲不等，但無法確認求救原因是否因天氣寒冷造成。台中市、金門縣、台東縣則在昨、今兩天都未接獲因低溫急病送醫案件。

北部地區，台北市從昨天0時到今天下午4時止，共16例內科OHCA救護案。新北市則是昨天到今天下午6時止，共有13例內科OHCA救護案，其中1人經急救恢復生命跡象。桃園市自昨天0時至今天下午6時止，共接獲9起內科OHCA救護案，其中1人經急救恢復生命跡象。

宜蘭縣從昨天上午8時起至今天上午8時，共有4名病患可能因低溫寒害送醫。基隆市從昨天下午5時到今天下午4時，共接獲1名內科OHCA救護案，為90多歲女性。

昨天0時至今天下午6時止，新竹市共有4件內科OHCA救護案，其中有1人送醫、3名未送醫；新竹縣共8件內科OHCA救護案，分別為5男、3女；苗栗縣共8件內科OHCA案件，分別為4男4女。

彰化縣昨天上午8時至今天下午5時，非創傷性OHCA共有6案，無法確認患者OHCA發生原因。南投縣昨天至今天下午6時急病救護OHCA案共3件。

雲林縣昨天0時至今天下午4時止，共接獲4件內科OHCA救護案。嘉義縣、嘉義市昨天0時至今天下午4時止，分別接獲8件及4件內科OHCA救護案。

台南昨天天氣濕冷，今天回溫還有太陽露臉，昨天0時至今天下午4時共接獲12名內科OHCA救護案。屏東縣昨天0時至今天下午5時止，共有11件內科OHCA救護案。

花蓮縣消防局表示，昨天0時至今天下午5時50分，共6件OHCA救護案，但患者是否因天冷引發，須由醫師判定。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完