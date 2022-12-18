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社會 社會焦點 保障人權

90歲爺爺成功救回！　新竹山區「體感溫剩4度」3天21人猝死　

▲▼寒流、冷氣團、低溫、禦寒、冬至。（圖／記者黃克翔攝）

▲霸王級寒流襲台，新竹地區三日累積21人猝死。（圖／記者黃克翔攝）

記者陳凱力／新竹報導

根據氣象局網站資料顯示，今(18)日至明(19日)清晨寒流影響，會出現10度以下低溫，其中台南以北、宜蘭、花蓮、台東及金門有持續10度左右，而新北、桃園、新竹、苗栗等地則降至6度以下，連續3天霸王級寒流，新竹地區已累積21人猝死。

新竹縣市今日氣溫比昨日還稍降1~2度，早晚溫差大，午間受到陽光回暖，氣溫約上升到17度左右，但傍晚後溫度驟降僅剩7度左右，尖石、五峰山區體感溫度約在4度。

新竹市消防局3日累積通報無呼吸心跳案件為8件，其中一名90歲翁經家人發現後緊急通報119，透過線上指導即時施作CPR，老翁在到院前已回復脈搏心跳，目前還在醫院接受治療。

新竹縣消防局3日累積無呼吸心跳通報為14件，年齡介於40歲至90歲，其中80歲以上佔多，12人送醫後皆不治。

氣象局也提醒民眾，除了加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

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