荷蘭美聲馬丁偕英國歌手Mary Jess獻唱　黃偉哲讚歌聲溫暖人心

歌聲暖人心!台南市文化局18日下午在新營文化中心廣場舉辦「2022南瀛耶誕音樂會」,邀請荷蘭美聲歌手馬丁.賀肯斯(Martin Hurkens)及英國跨界歌手李美潔(Mary-Jess)登台演唱,市長黃偉哲及市議員蔡育輝、沈家鳳,全程聆聽整場演出,大讚兩位巨星悠揚動人的歌聲,讓市民朋友陶醉在藝術文化殿堂中。





兩位國際巨星還大秀中文功力,由Mary-Jess演唱《茉莉花》、Martin Hurkens演唱《月亮代表我的心》,讓台下的觀眾如癡如醉,一同在悠揚的歌聲中,感受到音樂無國界的溫暖。





黃偉哲表示,文化是台南這座城市的底蘊,不管是南瀛綠都心的演唱會、文化中心的耶誕音樂會,到鐵道文化園區、長勝營區舉辦的藝文活動,台南市民都展現了對於藝文活動的熱情參與,期盼未來有更多的藝術家、團體能夠齊聚台南,為台南的藝文活動更增添光彩。

今年文化局再次邀請荷蘭美聲歌手馬丁.賀肯斯及英國跨界歌手李美潔一同來到新營文化中心獻唱。馬丁.賀肯斯自小受歌劇演員的鄰居啟發,7歲加入教會詩歌團學習聲樂,13歲進入音樂學院學習,後來成為麵包師傅的他,因為女兒幫其報名了《荷蘭好聲音》,最終讓他在舞台上奪得2010年的冠軍。馬丁也在街頭以一首《You raise me up》鼓舞當時受金融海嘯波及的荷蘭民眾,溫暖的歌聲傳遍國際。





英國跨界歌手李美潔出生於英國格洛斯特,從小在音樂世家長大,9歲時參加了格洛斯特大教堂青年合唱團,之後更是參加現場直播的電視唱歌比賽,最終獲得大獎。除了古典與流行音樂的跨界融合,李美潔也曾經來到台南獻唱中文歌曲,被譽為樂壇的「超級瑪莉」。





兩年多來的疫情影響,今年12月終於迎來戶外口罩解禁令,馬丁與李美潔帶來整整1小時的精采演出,演唱包括《The prayer》、《Let it go》、《White Christmas》、《Time to say goodbye》等多首經典歌曲,也有馬丁最膾炙人口的《You raise me up》,要讓民眾享受一場最有聖誕氣氛的美聲饗宴。





音樂會表演也邀請在地舞團「湘晴舞蹈教室」及街舞表演帶來暖場演出,因應入冬首波寒流天氣,文化局也貼心準備限時限量發送的暖暖包,伴隨優美的舞蹈及歌聲,與大家一起溫暖度過耶誕前夕。