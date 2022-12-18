荷蘭美聲馬丁偕英國歌手Mary Jess獻唱　黃偉哲讚歌聲溫暖人心

▲「2022南瀛耶誕音樂會」，邀請荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯及英國跨界歌手李美潔）登台演唱，巨星悠揚動人的歌聲，讓市民朋友陶醉在藝術文化殿堂中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



歌聲暖人心！台南市文化局18日下午在新營文化中心廣場舉辦「2022南瀛耶誕音樂會」，邀請荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯（Martin Hurkens）及英國跨界歌手李美潔（Mary-Jess）登台演唱，市長黃偉哲及市議員蔡育輝、沈家鳳，全程聆聽整場演出，大讚兩位巨星悠揚動人的歌聲，讓市民朋友陶醉在藝術文化殿堂中。





兩位國際巨星還大秀中文功力，由Mary-Jess演唱《茉莉花》、Martin Hurkens演唱《月亮代表我的心》，讓台下的觀眾如癡如醉，一同在悠揚的歌聲中，感受到音樂無國界的溫暖。





黃偉哲表示，文化是台南這座城市的底蘊，不管是南瀛綠都心的演唱會、文化中心的耶誕音樂會，到鐵道文化園區、長勝營區舉辦的藝文活動，台南市民都展現了對於藝文活動的熱情參與，期盼未來有更多的藝術家、團體能夠齊聚台南，為台南的藝文活動更增添光彩。

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今年文化局再次邀請荷蘭美聲歌手馬丁．賀肯斯及英國跨界歌手李美潔一同來到新營文化中心獻唱。馬丁．賀肯斯自小受歌劇演員的鄰居啟發，7歲加入教會詩歌團學習聲樂，13歲進入音樂學院學習，後來成為麵包師傅的他，因為女兒幫其報名了《荷蘭好聲音》，最終讓他在舞台上奪得2010年的冠軍。馬丁也在街頭以一首《You raise me up》鼓舞當時受金融海嘯波及的荷蘭民眾，溫暖的歌聲傳遍國際。





英國跨界歌手李美潔出生於英國格洛斯特，從小在音樂世家長大，9歲時參加了格洛斯特大教堂青年合唱團，之後更是參加現場直播的電視唱歌比賽，最終獲得大獎。除了古典與流行音樂的跨界融合，李美潔也曾經來到台南獻唱中文歌曲，被譽為樂壇的「超級瑪莉」。





兩年多來的疫情影響，今年12月終於迎來戶外口罩解禁令，馬丁與李美潔帶來整整1小時的精采演出，演唱包括《The prayer》、《Let it go》、《White Christmas》、《Time to say goodbye》等多首經典歌曲，也有馬丁最膾炙人口的《You raise me up》，要讓民眾享受一場最有聖誕氣氛的美聲饗宴。





音樂會表演也邀請在地舞團「湘晴舞蹈教室」及街舞表演帶來暖場演出，因應入冬首波寒流天氣，文化局也貼心準備限時限量發送的暖暖包，伴隨優美的舞蹈及歌聲，與大家一起溫暖度過耶誕前夕。