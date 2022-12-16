太平洋觀光節跨年晚會卡司曝光　舞王羅志祥獨家獻唱嗨翻花蓮

▲▼花蓮太平洋觀光節已邁入第9年，成為天王、天后必登場的國際舞台。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台獨家！收錄亞洲最美的聲音，2022-2023花蓮太平洋觀光節跨年演唱會於12月31日晚上6點至112年1月1日凌晨12點30分在東大門廣場熱鬧開唱！亞洲舞王羅志祥繼去年在家鄉花蓮轟動復出，今年跨年更將帶來台北小巨蛋超大陣仗規格表演！

跨年晚會中還有從男團選秀節目《原子少年》脫穎而出的FEniX與土星一起賣力唱跳表演最新單曲、鐵肺公主戴愛玲、白冰冰、莫宰羊、黃奕儒、舞思愛、顏佑庭、張若凡、CTO、Miusa于娜、舒比舒比、恐龍偶像、一好．屴夯、太平洋之星（帆家班）、5組超人氣之星等共21組偶像歌手接力上陣演出，並施放300秒燦爛的國際級煙火，將帶給歌迷2023年最嗨跨年演出！

萬眾矚目的跨年音樂盛典「花蓮太平洋觀光節」，由創辦人傅崐萁立委舉辦至今已邁入第9年，成為天王、天后必登場的國際舞台，也是培育許多亞洲巨星的搖籃。今年壓軸卡司一次揭曉，亞洲舞王羅志祥再度強勢回歸，返鄉表演感謝花蓮及眾多粉絲帶給他的溫暖，將在跨年倒數時刻獨家坐鎮花蓮帶來台北小巨蛋的高規格表演！

此外還有重塑台灣男團魅力的超人氣團體《原子少年》土星與FEniX火熱演出，將帶來多首動感的舞曲獻給花蓮現場觀眾，全新單曲及充滿熱情的表演將嗨翻花蓮；至於鐵肺公主戴愛玲則將帶來多首膾炙人口的熱門金曲，要和花蓮東大門廣場現場觀眾一同高歌迎接2023年的到來；太平洋觀光節更多卡司陣容將陸續公布，陪伴大家迎向嶄新的2023！

▲亞洲舞王羅志祥繼去年在家鄉花蓮轟動復出，今年跨年將帶來台北小巨蛋超大陣仗規格表演。

觀光處處長張志翔指出，東台灣音樂盛典「花蓮太平洋觀光節」，只要買一張到花蓮的火車票，就可以到現場體驗視覺與聽覺的雙重饗宴，歡迎民眾大手牽小手，相揪來聽演唱會，近距離感受巨星魅力。

活動期間12/31 下午5 點至隔日凌晨 1 點會場周邊將實施交通管制，管制路段包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶。欲搭乘大眾運輸的旅客，可到花蓮火車站前站的花蓮轉運站搭乘花蓮客運、統聯客運308、太魯閣客運301路線，於「中華站」下車後步行至活動會場。

31號跨年演唱會現場將在MTV台、台視綜合台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立戲劇台、三立電視YT、三立新聞網YT、Vidol YT同步實況轉播。

