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荷蘭歌手馬丁賀肯斯三度訪台獻唱　探尋台南鄉鎮之美

▲荷蘭歌手馬丁賀肯斯三度訪台獻唱，利用空檔探尋台南鄉鎮之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲荷蘭歌手馬丁賀肯斯三度訪台獻唱，利用空檔探尋台南鄉鎮之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

曾獲荷蘭好聲音冠軍的歌手馬丁賀肯斯(Martin Hurkens)三度到訪台南，將以其溫暖歌聲陪伴民眾度過2022年末，馬丁睽違兩年再度蒞訪台南，把握時間趁著空檔走訪左鎮區、將軍區、北門區等各區景點。

▲荷蘭歌手馬丁賀肯斯三度訪台獻唱，利用空檔探尋台南鄉鎮之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馬丁賀肯斯走訪包含左鎮化石園區、南瀛天文館、南鯤鯓代天府、青山漁港，井仔腳瓦盤鹽田、水交社園區、市圖新總館等等，體驗台南從山到海的多元特色以及新舊兼容的城市景觀。

▲荷蘭歌手馬丁賀肯斯三度訪台獻唱，利用空檔探尋台南鄉鎮之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，非常感謝歌手馬丁願意三度來訪，以天籟美聲治癒市民忙碌一年的身心，而台南也將以美景美食回禮招待。黃偉哲也表示馬丁未到訪的這兩年裡台南仍持續進步發展，例如由同樣來自荷蘭的建築師所設計的新總圖甫在去年開幕，成為台南城市的亮點建築，他相當期待馬丁停留期間可以多多探索發掘台南的變化。

▲荷蘭歌手馬丁賀肯斯三度訪台獻唱，利用空檔探尋台南鄉鎮之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馬丁實際走訪完景點後表示，非常開心看到台南有了新總圖，這座圖書館不僅功能繁多可符合各種民眾的需求，還對小朋友相當友善。另外他最驚艷的則是南鯤鯓代天府，壯觀的廟宇建築以及繁複華麗的雕飾都令他感到驚奇。馬丁也表示，這幾日深度地探索台南鄉鎮，非常榮幸能夠體驗到有別於歐洲的生活型態。

▲荷蘭歌手馬丁賀肯斯三度訪台獻唱，利用空檔探尋台南鄉鎮之美。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馬丁賀肯斯預計將在以下場次登台獻唱，歡迎有興趣的民眾把握機會前往欣賞：
12月17日(六)18:30：「漫月美行動 」(鹽水月之美術館)
12月17日(六)19:00：「南瀛草地音樂會」(南瀛綠都心公園)
12月18日(日)16:00：「南瀛耶誕音樂會」(新營文化中心廣場)
12月24日(六)19:00：「搖滾耶誕演唱會」(永華市政中心西側廣場)

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