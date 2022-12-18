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幸福感最高的團圓飯　桃園餐旅集團外帶年菜限量販售

▲饗賓鴻兔大展外帶年菜限量販售

▲農曆年圍爐必備，「小福利麻辣鍋」推「麻辣」與「汕頭」湯底。（圖／饗賓提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年即將到來，除夕圍爐想吃什麼，免煩惱！桃園饗賓餐旅旗下六大人氣品牌，各自推出風味各異、豐盛十足的外帶年菜組合，滿足各個家庭的用餐需求，是免採買、免下廚，輕輕鬆鬆就能和家人一起圍爐團聚的最佳選擇。

饗賓餐旅表示，葷素兼具，菜系齊全的饗賓六大品牌外帶年菜套餐，即日起開放訂購，消費者可於各品牌各分店或「饗帶走EATOGO」平台訂購，並依指定日期和時段前往指定分店取餐。今年一起揮別疫情陰霾，以美食歡慶與家人同聚的美好時光。

其中，「饗食天堂」是全家歡聚最佳選擇。結合中、西、日式料理的「開運極上饗宴」年菜組合，提供8歲到80歲都喜愛的多國百匯盛宴，7菜1湯各自滿足，有「諸事好運德國豬腳」、人氣最夯「紅運久久燴牛肉」、養生費工手路菜「御品紫米人蔘雞湯」等，新年好運從團圓菜開始！

蔬食者豪華饗宴「果然匯」的6菜1湯全素年菜「團園蔬福宴」，向來是素食族年年敲碗搶訂的年菜組合。果然匯採用新鮮食材，以各國料理方式呈現素食多樣風味，湯鮮料豐「御品佛跳牆」、採用植物肉煨煮入味「紅燒獅子頭」、象徵吉祥如意的「如意扣玉發財羹」、吸滿荷葉清香與麻油飽滿濃郁的「荷葉蓮子團圓飯」，亦可加點意喻步步高昇、春節必吃的「開運松露蘿蔔糕」與「紅藜松子楓糖糕」，這個兔年全家一起蔬福過好年。

▲饗賓鴻兔大展外帶年菜限量販售

▲「饗泰多」推最澎湃年菜， 10菜1湯「迎新春泰團圓宴」年菜。（圖／饗賓提供）

圍爐首選鍋物「小福利麻辣鍋」提供兩種湯底選擇，包含以自煉牛油與26種辛香料和藥材熬製的「麻辣湯底」，以大骨、新鮮蔬菜、蝦米和大地魚熬煮，入口甘甜的「汕頭湯底」，堅持厚切0.2公分的澳洲M8-9和牛、人氣綜合丸餃、新鮮菜盤全端上桌，更有獨家自製、備受饕客喜愛，以18種天然食材煸香、過濾、慢火拌炒的「十八香特製沙茶」，隨餐贈送保溫袋乙個，即日起將以常態方式於全台門店，和「饗帶走EATOGO」平台販售。

▲饗賓鴻兔大展外帶年菜限量販售

▲「饗食天堂」結合中、西、日式料理「開運極上饗宴」年菜組合。（圖／饗賓提供）

呷澎湃也要呷精緻，嗜辣饕客最愛的「開飯川食堂」推出「鴻兔大展開運年菜組」，承襲50年以上的桃園福利川菜正統手藝，精選海陸食材巧妙展現年菜新滋味，推出「六品」、「七品」兩種選擇，包含集鮮美於大成的「珍饌鮮鮑佛跳牆」、古法靜置超過24小時的經典「鴛鴦雙醬鹽焗雞」、滿滿烏魚子搭配香脆櫻花蝦的「烏金櫻花蝦米糕」等，今年亦推出新年菜「筍香富貴四方肉」，將黃金比例帶皮豬五花滷煮入味，搭配鹹香脆口筍乾，一口吃下過癮滿足！

▲饗賓鴻兔大展外帶年菜限量販售

▲「真珠台灣佳味」匯整全台阿嬤的年味手路菜，推全新年菜組合「鴻兔大展團圓宴」。（圖／饗賓提供）

古早滋味最對味的「真珠、台灣佳味」，匯整全台阿嬤的年味手路菜，推全新年菜組合「鴻兔大展團圓宴」，共有「七品」與「八品」兩種選擇，年年有餘必吃「迎春清蒸海石斑」、酥炸鹹香「香酥紅槽肉米糕」、醬香滿溢「富貴紅燒三品豚」、高溫芝麻香油澆淋「雙喜蒜蓉蒸草蝦」與先滷後燒「珍饌花雕燒牛腩」(2擇1)，以最上選的食材融合紮實手藝，獻上最道地的台灣年菜。

過年不出國，來個異國風泰式年菜也很讚，「饗泰多」推最澎湃年菜， 10菜1湯「迎新春泰團圓宴」年菜，囊括泰式料理經典菜色，涮嘴又開胃「酸辣珍饌海鮮涼拌」、饕客力推超厚「冠軍月亮蝦餅」、經典名菜「清香檸檬魚」、濃郁香酥「黃咖哩軟殼蟹」、白飯小偷「扒飯打拋豬」、超浮誇2cm「豪華海鮮烘蛋」，還有必吃咖哩料理「帕能咖哩燉松阪」、「瑪莎曼燉牛肉」(2擇1)，餐後再來份濃香「泰奶生乳捲」，幸福感最高的團圓飯就在今年。

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