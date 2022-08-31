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歡慶九三軍人節　「饗賓」五大品牌聯手推敬軍優惠

▲歡慶九三軍人節「饗賓」推敬軍優惠

▲歡慶九三軍人節「饗賓」推敬軍優惠。（圖／饗賓餐旅提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為歡慶即將到來的九三軍人節，並感謝辛苦的國軍英雄保家衛國，饗賓餐旅即日起至9/4，旗下開飯川食堂、饗泰多、真珠、果然匯、小福利等五大品牌，聯合推出不同的好康活動，向辛苦的國軍英雄們致敬，讓軍人朋友們饗美食也能享優惠！

饗賓餐旅31日表示，舉凡現役軍人、軍校教職學生、替代役、退休榮民等，符合條件者，只要持軍人身分證、國軍聘僱員工證、榮民證等符合身分者皆可享敬軍優惠。

▲歡慶九三軍人節「饗賓」推敬軍優惠

饗賓餐旅五大品牌的敬軍優惠如下：軍人朋友們只要到擁有23家分店的全台最大中菜連鎖餐廳的「開飯川食堂」，享用鮮香麻辣的川味好料，內用滿千就送人氣料理「鐵漢柔情」乙份。

▲歡慶九三軍人節「饗賓」推敬軍優惠

想吃台菜，請到「真珠台灣家味」品嘗台菜的經典好味，內用滿千可免費享用鹹香「五花魷魚小炒」乙份。或是來個異國料理，那麼「饗泰多」的泰式酸香鮮辣就是個好選擇，內用滿千就送最佳飯後甜點「泰奶生乳捲禮盒」乙份。若想吃火鍋？食材豐富、湯頭醇厚、室裝新潮的「小福利」，就是最佳選擇，內用消費「和牛套餐」，即享單筆單桌93折優惠！只愛蔬食樂活的國軍英雄們，匯集豐富蔬果與自然食材的「果然匯」多國蔬食Buffet，兩人(含)以上同行，可享餐費93折優惠。

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