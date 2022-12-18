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林穎孟1圖對比高虹安　認同柯文哲「違反比例原則」：是我早被羈押

▲▼台北市議員林穎孟。（圖／記者劉昌松攝）

▲林穎孟表示，高虹安確實「違反比例原則」，要是高虹安做過的每一件事，變成是她做的，她早就被羈押了。（圖／記者劉昌松攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨新竹市長當選人高虹安深陷詐領助理費案，遭檢調搜索國會辦公室並約談，16日清晨以60萬元交保候傳，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲表示，這件事違反比例原則，直言「需要這麼大動作，真的滿奇怪的」。對此，台北市議員林穎孟17日就在臉書指出，「這一次我要贊同柯文哲的話...高虹安真是違反比例原則、違反一般老百姓常識。」要是高虹安做過的每一件事，變成是她做的，她早就被羈押了。

林穎孟先是在臉書貼出一張表格，對比她和高虹安在各項爭議金流中，她的情節均比高虹安輕微，喊話「聲援高虹安的藍白粉及政治人物，要不要也聲援我一下？」她指出，高虹安以60萬交保，藍白陣營開始大喊「政治迫害、國家機器、追殺抹黑」，很有正義感，「希望這麼有正義感的你們，也幫無黨無權無勢的我，聲援一下。」她表示，自己對比高虹安，沒有任何助理費上繳也毫無公款私用，「這樣夠清白了吧？」但她知道自己不會被聲援，因為她被檢調抓走的前一天，她正在打柯文哲市長「宴請中企」案。

針對柯文哲對高虹安詐領助理案指出「違反比例原則」，林穎孟表示，「這一次我要贊同柯文哲的話」，她大酸，要是高虹安做過的每一件事，變成是她做的，她早就被羈押了，「果然高虹安真是違反比例原則、違反一般老百姓常識呢。」

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關鍵字：

林穎孟高虹安助理費柯文哲比例原則

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