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熊好券2.0終極加碼「人人有獎」　議員憂「超出預算」變蔣萬安背鍋

▲▼柯文哲出席熊好券2.0公開抽籤記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲出席熊好券2.0公開抽籤記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府於10月底推出「熊好券2.0」，使用期間自10月25日至12月18日0時止，但16日無預警拋出「終極加碼」，使民進黨台北市議員吳沛憶質疑，10月底抽籤發出的熊好券面額為3億5950萬，但終極加碼發出面額超過3億3000萬，加起來比預算還要高。

吳沛憶表示，雖然熊好券2.0使用率達100%機率很低，但像市集券只要使用率達三分之一，預算就會不足，根本是賭博式的決策，要賭多數人不會用，「市府是如何評估？設定多少％的使用率？還是根本沒做估算、沒跟局處討論就直接推了？如果真的預算超支又該怎麼辦？必須說清楚。」

吳沛憶指出，熊好券2.0除了觀傳局使用前年度保留預算外，其餘皆是依今年送議會的第二次追加預算辦理，農好券2300萬、市集券4000萬、饗購券3億6400萬、運動券2000萬、藝文券2000萬，而觀傳局保留預算為4631萬，加起來為5億1千3百萬。

▲▼熊好券2.0終極加碼。（圖／記者袁茵攝）

▲熊好券2.0終極加碼。（圖／記者袁茵攝）

吳沛憶提及，但除了抽籤時已發出3億5950萬面額的熊好券外，終極加碼以市府先前公布的抽籤人次334萬6701人、每人100元計算，發出的熊好券總額達3億3400萬，所以目前已發出的熊好券總額至少6億9000萬元，比預算金額超出1億8000萬元，且這還沒有把特店禮跟加碼抽包括在內。

吳沛憶說，加上終極加碼的份數，若藝文券使用率超過39%，市集券超過33%，預算就會不敷使用，所以市府根本是在賭博，下注使用率不會高，也難怪會出現3天內要民眾用掉住宿券的奇怪設計。

吳沛憶強調，對商家來說，參與熊好券是因為市府保證能兌換成補助款，但絕不會想到市府會發行高出預算2、3倍的熊好券，形同市府在開芭樂票，局處也背負了預算超支的風險；對可能超支千萬，甚至上億的風險，市府必須有清楚交代跟因應方案，否則台北市長柯文哲拍拍屁股就走，留下公務員跟下任市府背鍋。

對此，台北市政府秘書長陳志銘回應，熊好券2.0改變之前的作法，在有限的時間內透過不斷加碼的方式來刺激效費，等於以「添增材火」的方式讓火爐保持一定熱度，考量使用率，發行的總量也是比照1.0的做法超過預算額度。

陳志銘稱，本次計畫本來就規劃多波段的加碼，並透過數據分析決定每次加碼的時間點，第一次饗購券加碼規劃在活動結束前4週、第二次問卷加碼規劃在活動結束前10天、第三次終極加碼規劃在活動結束前3天，市府會在熊好券的總額度預算內將預算執行完畢，讓店家可以實質受益。

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