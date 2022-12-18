高虹安60萬交保後首PO　「祈願台灣有更多正向力量和善的循環」

▲準新竹市長高虹安因涉詐立委助理費案遭約談後60萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

記者皮心瑀／台北報導

準新竹市長高虹安因涉嫌詐領國會議員助理費，16日檢遭調依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌諭令以60萬元交保候傳，而她則在17日深夜於臉書PO文，表示自己在慈濟新竹靜思堂從證嚴上人的手中，接下一年一度的福慧紅包，「我發願祈福，希望台灣社會能有更多正向力量和善的循環」。

高虹安選前先是因聘僱男友李忠庭作為公費助理，其薪水卻捐回民眾黨，引發批評，隨後國民黨新竹市長候選人林耕仁再曝光證據，控高虹安要助理上繳現金到辦公室帳戶，而該公積金卻被高虹安拿來支付治裝費、生理用品、餐費、洗頭費。

對此，高虹安則開記者會亮出李忠庭作為公費助理的工作紀錄自清，另也強調她從政以來，每一位助理都有確實的工作，他們所領取的助理費、加班費，都是實質付出勞務、責任所換取的，薪酬也直接進入他們的戶頭，沒有任何不該領的錢進到自己的口袋，但仍難平爭議。

檢調15日偵辦該案，兵分多路大搜索及約談，16日則被准予60萬交保候傳。高虹安沉寂2日後，也在臉書發文，表示自己在慈濟新竹靜思堂從證嚴上人的手中，接下一年一度的「福慧紅包」。證嚴上人以「歡喜有緣分」來傳達祝福。對她來說，一切就是歡喜做、歡喜受，能夠獲得市民的肯定，她絕對會全心投入市政工作，為新竹市民打造一座充滿愛與幸福的城市。

高虹安也說，在歲末祝福感恩會上，證嚴上人不斷提及「合和互協」期許眾人，盼望為台灣社會跟世界帶來更多的善意。「我也發願祈福，希望台灣社會能有更多正向力量和善的循環。」

有關國會議員助理費詐領案，由於高虹安目前具立委身分，且立法院仍在會期中，所以受到《憲法》增修條文的「立委不受逮捕」特權保障，因此高虹安真正的危機恐會是在請辭立委、25日宣誓就職新竹市長後。即便法律程序可以上訴，但只要一審被判貪汙有罪，她就必須停職，需待上訴二審宣布無罪才得復職，倘若一路上訴到三審後仍有罪定讞，將面臨解職命運。