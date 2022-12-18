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送粥被柯粉護理師批王八蛋　四叉貓反擊「不讓你家安寧」笑了

▲▼快訊／四叉貓深夜現身北檢　帶海鮮粥「給高虹安當宵夜」。（圖／記者劉昌松攝）

▲四叉貓帶海鮮粥「給高虹安當宵夜」。（圖／記者劉昌松攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新竹市長當選人高虹安涉嫌詐領立委助理費，15日到北檢約談時，「四叉貓」劉宇深夜帶了30碗海鮮粥給媒體，並稱高虹安若餓了也可以吃一碗，此舉引發護理師張喬瑜開罵，「這種看熱鬧不讓社會安寧的人很王八蛋。」四叉貓今（18）日就回擊，直呼盯上對方，「不讓你家安寧」。

四叉貓15日深夜11點多突然現身北檢，並在臉書貼出自拍照，強調此行是來「寒冬送暖」，買了30碗海鮮粥給現場辛苦的記者朋友。他表示，想說跟朋友來看看熱鬧，順便帶宵夜來請記者吃，「如果等等高虹安餓了，可以請她一碗」。

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事後，張喬瑜16日上午在粉專「喬喬塔Green大可不必 - 張喬瑜護理師2」轉貼四叉貓送粥的消息，直批「這種看熱鬧不讓社會安寧的人很王八蛋。」之後又分享一則報導，看到劉宇被高虹安助理袁康介提告跟騷法、起了個大早做筆錄，讓她笑喊，「望周知勒！笑死！看到胖貓被告就是爽。」

隔兩日，四叉貓就在粉專「劉宇」PO出貼文截圖回擊，點名張喬瑜粉專，「希望妳老公今年十月開幕的XX康復之家，能按規定營業」，指出「要是被我知道有任何違規的行為，我會去檢舉到妳失業（笑）。」文末還用hashtag標註，「#不讓你家安寧。」​

對此，張喬瑜隔沒多久也回擊，在18日下午1點42分發文，「四叉貓放話說要檢舉到讓我失業，面對這種恐嚇，讓我心生畏懼，我現在要去警局報案了。」

▼四叉貓反擊。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

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