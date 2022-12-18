批柯市府衝熊好券預算執行率　徐弘庭：但超支機率不大

▲徐弘庭18日受訪 。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蘇晏男／台北報導

台北市府16日祭出熊好券2.0「終極加碼」，只要保留台北通會員身分者，均可獲得熊好券，但使用期限僅至今（18日），引發質疑。對此，國民黨台北市議員徐弘庭表示，柯市府倉促二次發放，就是衝預算執行率，但可以不用這麼浪費；把民眾的錢倉促發放，完全違背台北市府柯文哲曾講的「煙火式施政」 。

由於國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人王鴻薇確診，今由林奕華、北市議員陳炳甫、徐弘庭等人協助王在松江市場掃街拜票。掃街前，媒體詢問徐弘庭是否認為臨時發熊好券不恰當，徐表示，為什麼柯市府要趕在交接前一周發放？因為他們還要做對帳。

徐弘庭說，特別是住宿券，要讓大家48小時內使用完，令人匪夷所思，從頭到尾，熊好券最大問題在於拿到人的分配是不平均、不平等，收到的店家也是，非常多店家沒收到熊好券，柯市府倉促二次發放，就是衝預算執行率，但這些錢其實可以不用這麼浪費，預算執行率沒有到沒關係，自然會繳回市庫。

徐弘庭批評，把民眾的錢倉促發放，完全違背柯文哲曾講的「煙火式施政」 ，為拚執行率而拚執行率，柯文哲必須面對，若未來管理模式還是執政末期的管理模式，市民跟國民怎麼會信任柯後續要往大位走。

至於市議員吳沛憶指熊好券已發出的總額達6.9億元，超出預算1.8億元，因此會否擔心財政爛攤子留給蔣市府？徐弘庭表示，熊好券最大問題在於短期內宣布有拿過的人能再拿一次，這一方面衝預算執行率，「另外就是因為人數的關係，而有可能出現比較多這樣的部分」。

但徐弘庭認為超支機率不大，因為民眾就算拿到住宿券，也不太可能短時間內倉促；徐說，超支確實會造成下一屆市府麻煩，但目前以民眾執行速度來看，應不會到這地步。