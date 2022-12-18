熊大兔兔聖誕特別版包裝！美廉咖啡推出冬季限定「可可甜橘」風味

▲「美廉咖啡」與LINE FRIENDS明星合作，推出冬季特別版「愛在一起咖啡」超療癒包裝。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

美廉社推出職人級「美廉咖啡」與LINE FRIENDS明星合作，繼秋天首波「熊大兔兔太愛你咖啡」後，加碼推出冬季特別版「愛在一起咖啡」超療癒包裝，更在聖誕前夕祭出冬季限定新口味「跳舞可可甜橘風味咖啡」，全台限量3萬杯，而門市自即日起至1/10也同步有優惠，大杯咖啡同品項「第2杯5折」。

「美廉咖啡」自11/17推出LINE FRIENDS好友「熊大兔兔太愛你咖啡」，一推出即獲市場好評，帶動單店咖啡業績近2成成長；如今加碼推出第二款特別版包裝「愛在一起咖啡」，讓LINE FRIENDS明星熊大、兔兔可愛又溫暖的樣貌，徹底萌化療癒大家的心，此次特別版咖啡將全台發售3萬杯，限提供咖啡服務門市共434間。

▲美廉咖啡更在聖誕祭出冬季限定新口味「跳舞可可甜橘風味咖啡」。（圖／業者提供）

而迎接聖誕節，更推出期間限定新口味「跳舞可可甜橘風味咖啡」，柑橘香氣四溢，入口即迸發可可濃郁甜香，交疊咖啡的醇厚苦澀回甘，直至最後一道柑橘清香滋味散發，口感層次豐富尾韻悠長，適合在寒冷的冬日喝一杯，暖心也暖手，搭配門市咖啡活動，大杯咖啡同品項「第二杯5折」，即日起一路到明年1/10都有優惠。

另外，7-11 OPEN POINT行動隨時取也推出「CITY愛分享日－買5送2」活動，即日起至12/21止，品項有「精品美式優惠價400元」、「濃萃拿鐵／濃萃美式任選優惠價300元」、「風味系列指定品項任選優惠價325元」、「歐蕾系列指定品項任選優惠價375元」以及「燕麥系列指定品項任選優惠價375元」。每會員限購4組，冰熱任選，售完為止，可兌換至2023/3/31止。

▲7-11推出「指定咖啡飲品買5送2」優惠。（圖／7-11提供）

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