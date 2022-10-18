LINE限時免費貼圖快下載　最新萬聖節隱藏版大公開

▲LINE再度推出免費貼圖，其中光是隱藏貼圖就多達6款。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者隋昊志／綜合報導

台灣LINE官方日前為了感謝用戶們的支持，無預警開放一組超受歡迎的熊大兔兔貼圖，不但讓使用者們無條件免費下載，而且還超佛心還沒有使用期限，立刻引起網友們瘋狂下載，但活動只到昨（17）日晚間就結束了。

不過沒完成下載的人也不用失望，不定時推出活動貼圖的LINE，再度上架最新一批活動貼圖，其中有6款是不在貼圖小舖活動專區的隱藏版貼圖，只要完成指定條件，就能夠直接下載，一次爽用7款免費貼圖。

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1.LINE熱點 × 熊超人 ｜下載請點此

▲LINE推出新款免費貼圖供使用者達成條件下載。（圖／LINE，下同）



2.LINE購物護照★刷子日常與萬聖節 ｜下載請點此

3.LINE TV × 野生喵喵怪 ｜下載請點此

4.臺中長照 × 達伶姐姐 ｜下載請點此

5.LINE Pay好康地圖，來點日常小確幸 ｜下載請點此

6.LINE VOOM × 洋蔥與阿文 ｜下載請點此

7.波鴿家族×嗨小強 ｜下載請點此

除了前面7款最新的貼圖之外，LINE貼圖小舖的活動專區中，還有其他多款免費貼圖，同樣只要達成指定條件，就能夠使用90天到180天不等的期限。

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