美廉社「年終超狂購物節」5折起！消費200送130元購物金

▲美廉社即日起至12/13祭出「年終超狂購物節」。（圖／美廉社提供）

記者林育綾／綜合報導

巷口瘋選里長，美廉社也趁勢推出「年終超狂購物節」，即日起至12/13，超過600支商品2件組合優惠最低5折起，還有單筆消費金額滿200元就送130元購物金、酒款任2瓶促銷價再9折等，更周周抽500萬點會員點數。

▲美廉社「年終超狂購物節」單筆消費買200元，就送130元購物金。（圖／美廉社提供）

美廉社即日起至12/13祭出年終超狂購物節，全台實體門市單筆消費買200元，就送130元購物金，其中100元購物金限Go美廉線上平台購物折抵使用，目前有澎湃年菜組合、名家甜點蛋糕、3C家電、專櫃保養品、寢具暖被等，超過千支商品可選購。另外還有美廉社30元滿額折價券，限實體門市消費使用，每筆都可折。

此外也大手筆祭出每周百萬點數送會員，只要上美廉社官網登入發票，即可參加周周抽500萬會員點數，每周抽出50名幸運兒，每人可獲得10萬點（價值333元）。

▲期間還有進口葡萄酒「2瓶促銷價再享9折」。（圖／美廉社提供）

期間有超過600支商品「2件組合最低5折起」；而達人推薦進口葡萄酒「2瓶促銷價再享9折」。周二還有指定商品享9折優惠、周四不限金額享95折優惠。

▲全聯福利中心迎來史上最殺「超級省週年慶」，超過300項商品憑會員「買1送1、第2件5折起」。（圖／記者林育綾攝）

另外，全聯福利中心即日起至12/1也迎來史上最殺「超級省週年慶」，除了超過300項商品憑會員「買1送1、第2件5折起」外，更結合全支付優惠消費滿千送1000點，再搭配PX Pay「滿月紅利」以及銀行卡友日，最高回饋可達16.1%。

＊ETtoday新聞雲提醒您：未成年請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。